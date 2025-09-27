Ολοκληρώνεται το φεστιβάλ τέχνης στην Καρδαμύλη

Ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή το 2ο Kardamili Art & Docs Festival. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Δυτικής Μάνης και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, ενώ όλες οι δράσεις του είναι με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις φωτογραφίας, γελοιογραφίας και εκπαιδευτικά σεμινάρια για μαθητές. Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου είναι το εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ

-11 π.μ. Ανοικτή συζήτηση με θέμα "Αισθητική του Βλέμματος" στην αυλή της Ανδρούβιστας. Μια ανοιχτή συζήτηση με τον κριτικό κινηματογράφου, Χρήστο Μήτση με τους καλλιτέχνες κινηματογραφιστές και εικαστικούς που συμμετέχουν στο 2ο Kardamili Art Doc Festival, καθώς και με το κοινό.

-6 μ.μ. Παρουσίαση του Βιβλίου τού σκηνοθέτη, συγγραφέα, ζωγράφου Σπύρου Μαντζαβίνου "Ποδολάτρες" σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Equinox.

-7.30 μ.μ. Συναυλία Beatbox και αερόφωνα με τον Νίκο Δημηνάκη. Η παράσταση αποτελείται από δέκα σύντομες συνθέσεις παρουσιάζοντας συνδυαστικά τα αερόφωνα όργανα με την φωνητική τεχνική beatbox.

- 8.15 μ.μ. Προβολή Ντοκιμαντέρ “Ali Nassir Untitled” (40’) των Siavash Aidani, Haleh Ghorbani. Η ταινία αφορά τον Αλί Νασίρ (Γεν. 1951, Τεχεράνη). Είναι ένας Ιρανο-Γερμανός ζωγράφος που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Έλαβε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στην Τεχεράνη και στη συνέχεια μετανάστευσε στη Δύση.

-9 μ.μ. Προβολή Ντοκιμαντέρ “Ο Οργανοποιός” (76’) του Γιάννη Κωσταβάρα (παρουσία σκηνοθέτη). Ένας Έλληνας οργανοποιός από ένα μικρό χωριό στις Σέρρες που φτιάχνει τις καλύτερες κιθάρες φλαμένκο στον κόσμο, έχει σαν όνειρο του να δημιουργήσει το πρώτο διεθνές μουσικό φεστιβάλ φλαμένκο στον τόπο του. Οι καλλιτέχνες φίλοι του τον βοηθούν να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

-10.30 μ.μ. Παράσταση Φλαμένγκο (30’), Θέτις Μισίου (χορός), Κοσμάς Δαμιανίδης (κιθάρα), Βαγγέλης Χατζηγιάννης (τραγούδι). Τα τρία βασικά στοιχεία που αποτελούν την καρδιά αυτής της τέχνης, το cante (τραγούδι), το toque (κιθάρα) και το baile (χορός), συναντιούνται σε μια μοναδική παράσταση.

ΚΥΡΙΑΚΗ

-10 π.μ. Ανοικτά Εργαστήρια Ζωγραφικής για το ευρύ κοινό από τον Σπύρο Ματζαβίνο και τον Χρήστο Κεχαγιόγλου

-7 μ.μ., Μουσική Παράσταση Kalamata Music Ensemble. Το Kalamata Music Ensemble παρουσιάζει μια συναρπαστική βραδιά με θέμα τη μουσική του κινηματογράφου. Η συναυλία αναδεικνύει την απαράμιλλη τέχνη των μουσικοσυνθετών που σημάδεψαν την ιστορία του σινεμά, όπως οι Alan Menken και Howard Ashman (Beauty and the Beast), Ennio Morricone (The Good, the Bad and the Ugly, Cinema Paradiso), Nicola Piovani (La Vita è Bella), Hans Zimmer (Inception, Gladiator, Maestro) κ.α. Βιολί: Μιχάλης Κουντούρης, Βιολοντσέλο: Διονύσης Κοτταρίδης, Πιάνο: Γιάννης Σιψάκος

-8 μ.μ. Προβολή Ντοκιμαντέρ “Νίκος Δραγούμης, Ένας Ζωγράφος στη Σκιά της Ιστορίας”, Σενάριο - σκηνοθεσία: Κλεώνη Φλέσσα (παρουσία σκηνοθέτιδος).

-8.30 μ.μ. Προβολή Ντοκιμαντέρ “Elements of a Journey: Antoni Tàpies”, (60’) του James Scott. Ενα πειραματικό ντοκιμαντέρ που εστιάζει στην κληρονομιά του Αντόνι Τάπις, του Καταλανού ζωγράφου και γλύπτη του 20ού αιώνα.

-10 μ.μ Τελετή λήξης Multimedia παράσταση με τίτλο Drowned Paradise by Diego Barronal. Ζωντανή μουσική και οπτικά εφέ, εξερευνούν τον αντίκτυπο της καταναλωτικής ψηφιακής εποχής στην ανθρωπότητα και τη φύση.

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και υποστηρίζεται από τοπικούς χορηγούς και φορείς.