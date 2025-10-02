Ολοκληρώθηκε το συμπόσιο του “Νηλέα” στη Χώρα (φωτογραφίες)

Το διήμερο ξεκίνησε την Παρασκευή με την καθιερωμένη εκπαιδευτική δράση στον Ελαιώνα της Ειρήνης, με τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Λαιίκων και των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας. Οι μικροί μαθητές συμμετείχαν σε βιωματικό παιχνίδι με θέμα την ελιά, σε συνεργασία με το Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου, και στη συνέχεια μυήθηκαν στα μυστικά της γευσιγνωσίας ελαιολάδου με την κριτή διεθνών διαγωνισμών, Χριστίνα Στριμπάκου. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Η Αγροτική Παράδοση της Μεσσηνίας», με φωτογραφίες από το 1925 έως σήμερα, που αναδεικνύουν την αγροτική ζωή της Μεσσηνιακής υπαίθρου και τις αλλαγές που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, που ενώ φαντάζουν πολύ μακρινές και δυσνόητες ίσως για τους νεότερους, απέχουν μόλις λίγες δεκαετίες από σήμερα, αδιάψευστοι μάρτυρες της αλματώδους ανάπτυξης που έχει συντελεστεί σε αυτό το μικρό διάστημα. Το Σάββατο, η εσπερίδα «Γαία, Δήμητρα, Γεωργία, Γυναίκα» ξεκίνησε τιμώντας την Ελληνίδα αγρότισσα με την προβολή του βίντεο «Υπαίθρου Μαρτυρίες Γένους Θηλυκού» που συγκίνησε το κοινό. Στο βίντεο αποτυπώνεται με ρεαλισμό ο αγώνας των γυναικών της υπαίθρου του προηγούμενου αιώνα, οι οποίες κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες στήριξαν την αγροτική παραγωγή, το οικογενειακό εισόδημα και την οικονομία της υπαίθρου, την οικογένεια, την οικιακή οικονομία και μεταλαμπάδευσαν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Στη συνέχεια ακολούθησαν τρία στρογγυλά τραπέζια που ένωσαν τις φωνές των γυναικών που βρίσκονται σε όλη την αλυσίδα της αγροδιατροφής: Γυναίκα και γη – παράλληλοι βίοι: επιτυχημένες γυναίκες στον πρωτογενή τομέα μοιράστηκαν την προσωπική τους εμπειρία, τα όνειρα και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Από το χωράφι στις εμπειρίες: γυναίκες σε υπηρεσίες σχετικές με τα τρόφιμα παρουσίασαν τον γαστρονομικό πλούτο και τις σύγχρονες τάσεις του κλάδου που συνδέονται με τις εμπειρίες. Το μέλλον της γυναίκας στην αγροδιατροφή: γυναίκες που συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο για τη διαμόρφωση πολιτικής στον αγροδιατροφικό τομέα συζήτησαν για τις προκλήσεις, αλλά και τις προοπτικές. Είναι αισιόδοξη η διαπίστωση ότι οι γυναίκες παρά τις όποιες αντιξοότητες και ανισότητες, ηγούνται αγροτικών, μεταποιητικών και αγροτουριστικών επιχειρήσεων, δίνοντας το παρών πλέον δυναμικά σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφής.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο ΝΗΛΕΑΣ τίμησε τον Διευθυντή της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνη Παρασκευόπουλο για την προσφορά του στην αγροτική ανάπτυξη της Τριφυλίας και όχι μόνο, αλλά και για την συνεχή και δημιουργική συνεργασία που είχε με τον ΝΗΛΕΑ από την ίδρυσή του το 2001. Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με την κατάμεστη αίθουσα REX να γεμίζει ενθουσιασμό και παλμό. Μετά την εκδήλωση προσφέρθηκε κέρασμα με τοπικά εδέσματα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χώρας, τον Σύλλογο Γυναικών Χώρας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μεταμόρφωσης.