Παράσταση στην Καλαμάτα με τον Σπήλιο Φλώρο

Παράσταση stand-up comedy με τίτλο «Στο τρέξιμο» θα δοθεί από τον Σπήλιο Φλώρο, έναν από τους πιο επιτυχημένους κωμικούς της Ελλάδας, την Παρασκευή σε διπλή παράσταση στις 7 μ.μ. και στις 9.30 μ.μ., στο αμφιθέατρο Θεοδ. Αγγελόπουλος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας.

Μετά από τις τεράστιες επιτυχίες των Stand up Comedy παραστάσεών του “Ξέρω τις κινήσεις” και “Ακάλεστος στο πάρτι”, που έκαναν sold out εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ο Σπήλιος φέρνει ένα ολοκαίνουριο set, γεμάτο γέλιο, τζέρτζελο και τη χαρακτηριστική του ενέργεια. Η παράσταση “Στο τρέξιμο” γράφτηκε – κυριολεκτικά – στο τρέξιμο και μιλάει για όλα αυτά που μας κάνουν να γελάμε και να ταυτιζόμαστε. Από τους αγώνες στίβου για υπερήλικες (είπαμε κυριολεκτικά στο τρέξιμο) μέχρι και την ζωή μετά τα 25. Από την οικογένεια, στις ερωτικές σχέσεις μέχρι και τη ζωή μετά τον θάνατο.

"Είναι η πιο αστεία παράσταση του Σπήλιου, γεμάτη με φρέσκα κείμενα και ιδέες. Οτι δηλαδή χρειάζεστε για να περάσετε ένα αξέχαστο βράδυ", αναφέρει το κάλεσμα.

Η διάρκεια της παράστασης είναι 70’ (συμπεριλαμβανομένου του opening act). Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω more.com. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6946801431.