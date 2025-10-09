Καινοτόμος πολιτιστική πρωτοβουλία στην Καλαμάτα: Η ποίηση συνδυάζεται με την καθημερινότητα

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινότητας Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Την πρωτοβουλία στηρίζουν επίσης τοπικοί φορείς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Η διάρκειά της θα είναι έως τις 15 Νοεμβρίου.

Η δράση είναι εμπνευσμένη από τη Βασιλική Κατέρη, συνιδρύτρια του Kalliergon syn, η οποία σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ανέφερε: «Πρόκειται για μια μεγάλη πρωτοβουλία, όπου η ποίηση θα συνδυάζεται με την καθημερινότητα όλων μας. Μπορούν να συμμετέχουν όλοι, και μάλιστα δωρεάν».

Οπως λέει και το σύνθημα που συνοδεύει τη δράση: «Η ποίηση σας χτυπά την πόρτα, ανοίξτε και αγκαλιάστε τη». Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα: «Ολοι μαζί να στηρίξουμε την πρωτότυπη δράση για την Καλαμάτα, ώστε η πόλη, πέρα από πόλη του χορού και του θεάτρου, να γίνει και πόλη της ποίησης. Εχουμε τόσο αξιόλογους ποιητές – και όχι μόνο. Η ποίηση είναι το όχημα· είναι η αφορμή για διάδραση με άλλες τέχνες».

Στόχος είναι να δημιουργηθούν γέφυρες πολιτισμού, όχι μόνο μεταξύ πόλεων της Ελλάδας αλλά και με το εξωτερικό. «Αυτό ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει και μας γεμίζει χαρά», σημείωσε η Βασιλική Κατέρη. Στις βιτρίνες καταστημάτων της Καλαμάτας θα τοποθετηθούν αφίσες με ποιήματα Μεσσήνιων ποιητών. Ορισμένα καταστήματα που συμμετέχουν θα φέρουν στις αφίσες και ένα ειδικό σηματάκι. Αυτό δείχνει ότι συμμετέχουν στο διαδραστικό παιχνίδι που συνοδεύει τη δράση. Οταν κάποιος δει το σηματάκι, μπορεί να μπει στο κατάστημα και να ζητήσει να παίξει. Ο καταστηματάρχης θα του δώσει μια καρτέλα με μια στροφή ποιήματος. Η στροφή αυτή δεν ανήκει στο ποίημα της βιτρίνας του συγκεκριμένου καταστήματος, αλλά σε άλλο κατάστημα. Ο συμμετέχων αναζητά μέσα στην πόλη το ποίημα και το κατάστημα στο οποίο ανήκει η στροφή. Οταν το βρει, κερδίζει ένα εκπτωτικό κουπόνι από τον καταστηματάρχη. Μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι ζητώντας καινούρια στροφή από κάθε κατάστημα, συλλέγοντας έτσι πολλά κουπόνια. Οπως ανέφερε η Βασιλική Κατέρη, «το όφελος είναι πολλαπλό. Είναι κοινό και αφορά όλους μας. Κι αν μη τι άλλο, κερδίζουμε γνώση και μοιραζόμαστε πολιτισμό και τέχνη. Μέσα από αυτό το μοίρασμα μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο».

Ολοι μπορούν να συμμετέχουν και να απολαύσουν αυτό το όμορφο ταξίδι, μέχρι την πρώτη στάση, στις 15 Νοεμβρίου. «Λέω "στάση", γιατί από εμάς εξαρτάται αν αυτή η δράση θα συνεχιστεί και θα έχει μέλλον. Το όραμα υπάρχει· όλα εξαρτώνται από εμάς», ανέφερε η Βασιλική Κατέρη.

Μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα kalliergon.com, αλλά και από την ιστοσελίδα της δράσης «Ποιητικοί δρόμοι». Θα υπάρχουν και οι πληροφορίες για τις παράλληλες εκδηλώσεις. Οπως επεσήμανε «είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση ή συνεργασία, ώστε να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή τη δράση».

Κ.Δρ.