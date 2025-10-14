Ξεκίνησε το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας - Πλήθος δράσεων και παραστάσεων

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και παράλληλων εκδηλώσεων, το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Το Φεστιβάλ που θα διαρκέσει έως και τις 19 Οκτωβρίου προσφέρει τη δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει παραστάσεις κουκλοθεάτρου, και όχι μόνο, με ελληνικές αλλά και διεθνείς συμμετοχές (Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και Χιλή).

Κατά την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, εξέφρασε την χαρά και την υποστήριξή του στο Φεστιβάλ που έχει εξελιχθεί σε μια ακόμα σπουδαία πολιτιστική διοργάνωση της Καλαμάτας. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ έχουν προγραμματιστεί για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παραστάσεις στην πρωινή Εκπαιδευτική ζώνη, ενώ τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα το κοινό όλων των ηλικιών θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά διάσημους δασκάλους του κουκλοθέατρου.

Την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν δύο δωρεάν εικαστικά εργαστήρια για παιδιά 6–9 ετών με την Αρετή Αντωνάτου, ενώ το βαγόνι της Πειραματικής Σκηνής, στο Πάρκο Σιδηροδρόμων, άνοιξε τις πόρτες του για να ζωντανέψουν τα παραμύθια μέσα από τις κούκλες. Η ημέρα ήταν αφιερωμένη στα παιδιά, με πρωινά εργαστήρια κατασκευής κούκλας τόσο στη Μεθώνη όσο και στους Γαργαλιάνους, από την Ηρώ Θεοδώρου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Το απόγευμα, οι δρόμοι της πόλης γέμισαν ζωντάνια με την εντυπωσιακή παρέλαση και το bubble show της ομάδας «La petite Marguerite», που ξεκίνησε από το Πνευματικό Κέντρο και κατέληξε στο Δημοτικό Πάρκο ΟΣΕ. Η παράσταση συνδύαζε κρουστά, κούκλες και θεατρικά δρώμενα διάρκειας 90 λεπτών, μαγεύοντας όλη την οικογένεια. Το πλήθος χόρευε γεμάτο ενθουσιασμό, ενώ αμέτρητες σαπουνόφουσκες όλων των μεγεθών και σχημάτων πλημμύριζαν τον αέρα, προκαλώντας χαμόγελα στα μικρά παιδιά που προσπαθούσαν να τις πιάσουν.

Τη δεύτερη ημέρα, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, οι μικροί θεατές απόλαυσαν την παράσταση «Ιστορίες της βελανιδιάς», ενώ το βράδυ η γαλλική ομάδα «Petites Perceptions» παρουσίασε ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θεατρικό ντουέτο με ζωντανή μουσική, συνδυάζοντας κουκλοθέατρο, μουσική και εικαστικά μέσα. Η παράσταση εντυπωσίασε τους θεατές με την πρωτότυπη αισθητική της και απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω.

Η χθεσινή μέρα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σηματοδότησε την έναρξη της εκπαιδευτικής ζώνης για τα σχολεία, με πρωινές παραστάσεις για μαθητές. Στις 9:30 π.μ., ο Ισπανός καλλιτέχνης Wagner Gallo παρουσίασε την παράσταση «Lemba», ένα συγκινητικό έργο για την εκμετάλλευση ζώων υπό εξαφάνιση, ενώ στις 11 π.μ. πραγματοποιήθηκε παράσταση της ομάδας «Petites Perceptions» για μαθητές που αγαπούν τη μουσική. Το ίδιο έργο «Lemba» επαναλήφθηκε το βράδυ για το κοινό, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα κατά της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

– 10 π.μ.: Παράσταση θεάτρου σκιών – λαϊκού κουκλοθέατρου «Μαυρομάτικα φασόλια» στο αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας.

– 11 π.μ.: Παράσταση κούκλας μάπετ & ηθοποιών «Ο ερωτευμένος μπακακίνος» στο αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

– 3 μ.μ.: 1ο εργαστήριο κατασκευής μεγάλης κούκλας φυσικού μεγέθους «humanettes» στην αίθουσα της Πειραματικής Σκηνής.

– 6:30 μ.μ.: Παράσταση κουκλοθέατρου-αντικειμένων «Η συνταγή της ευτυχίας» στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας.

Περισσότερες πληροφορίες για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας: www.puppetfest.gr