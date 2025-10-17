Συζήτηση για την αξία της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου

Ο Ομιλος Καλαμάτας Φίλων Ελληνικής Ιστορίας διοργανώνει εκδήλωση–συζήτηση με θέμα: «Ηταν η Ναυμαχία του Ναβαρίνου τόσο καταλυτική όσο πιστεύουμε ή έχει υπερτιμηθεί ο ρόλος της;» τη Δευτέρα 20/10 στις 6:30 μ.μ., στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, Κουτσομητοπούλου 6, Ιστορικό Κέντρο.