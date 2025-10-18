Εργαστήρια κεραμικής στα Φιλιατρά

Νέα εργαστήρια κεραμικής θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά τον Νοέμβριο. Παιδιά και ενήλικες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μαγεία της κεραμικής τέχνης μέσα από βιωματικά εργαστήρια με την κεραμίστρια Αθηνά Φραγκιαδουλάκη.

Τα παιδιά (5+) θα γνωρίσουν τον πηλό, θα πλάσουν μικρά και μεγάλα έργα τέχνης και θα τα διακοσμήσουν με χρώμα και φαντασία! Η διάρκεια είναι 2 ώρες για 2 Κυριακές τον μήνα, ενώ η συμμετοχή περιλαμβάνει όλα τα υλικά και το ψήσιμο.

Οιενήλικες σε ένα χαλαρό και δημιουργικό περιβάλλον θα μάθουν τεχνικές κεραμικής, θα δημιουργήσουν χρηστικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα και θα ζήσουν τη χαρά της χειροποίητης τέχνης.Διάρκεια 3 ώρες, 2 Κυριακές τον μήνα, ενώ η συμμετοχή περιλαμβάνει όλα τα υλικά και το ψήσιμο.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 6949-787213.

Κ.Μπ.