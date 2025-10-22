eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ημερίδα για τις επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο

Ημερίδα για τις επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο

Ημερίδα με θέμα «Επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο - Πρακτικές σε ελαιοκαλλιέργεια και ελαιοποίηση - Υποβάθμιση της ποιότητας, αξία και τιμή» θα διοργανώσουν σήμερα στις 7 μ.μ. ο Αγροτικός Ελαιουργικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Κάμπου Αβίας, σε συνεργασία με το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας, στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού στον Κάμπο Αβίας.

Ομιλητής θα είναι ο Νίκος Κουτσούκος (Χημικός, Πρόεδρος Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας).

Μετά το τέλος της ημερίδας θα ακολουθήσει παρουσίαση των γευσιγνωστικών χαρακτηριστικών στο ελαιόλαδο (θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά). Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

