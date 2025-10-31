eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρουσιάζεται στο "Ραμόν" το  νέο βιβλίο της  Κωνσταντίνας Δουβόγιαννη

Παρουσιάζεται στο “Ραμόν” το νέο βιβλίο της Κωνσταντίνας Δουβόγιαννη

Το νέο βιβλίο της Κωνσταντίνας Δουβόγιαννη «Κοιτάζοντας προς τους αιθέρες», των εκδόσεων «Φύλατος», θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο βιβλιοπωλείο-καφέ «Ραμόν».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαίρη Τσουλάκου, αρχαιολόγος, MSc Πολιτιστικής Διαχείρισης, η Δέσποινα Ηλιοπούλου, δημοσιογράφος, και ο Ιωνας Μεριχωβίτης, ιπτάμενος της Ελληνικής Αεροπορίας. Απόσπασμα του έργου θα διαβάσει η Μαρούλα Σπυροπούλου, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Γεωργία Πουλοπούλου, βιβλιοθηκονόμος. Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Σε έναν κόσμο όπου η αγάπη και ο πόνος είναι αλληλένδετα, τρεις ζωές μπλέκονται σε μια αλυσίδα που ούτε ο θάνατος δεν μπορεί να σπάσει. Ο Αλέξανδρος, η Ζωή και η Ελευθερία μας αποκαλύπτουν τι σημαίνει να ζεις πλήρως: να συνδέεσαι, να αγαπάς και να ρισκάρεις, όσο κι αν πονέσεις. Για τον Αλέξανδρο, η Ζωή έγινε η πυξίδα του. Για τη Ζωή, η αγάπη ήταν το φτερό που την κράτησε ψηλά. Και για την Ελευθερία, το ρίσκο έγινε ο μόνος δρόμος για να αναπνεύσει αληθινά. Μια ιστορία για την αιωνιότητα που γεννιέται μέσα από την αγάπη, για τον λυτρωτικό πόνο που μας υπενθυμίζει τι αξίζει στη ζωή.

