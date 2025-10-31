Παρουσιάζεται στο “Ραμόν” το  νέο βιβλίο της  Κωνσταντίνας Δουβόγιαννη

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαίρη Τσουλάκου, αρχαιολόγος, MSc Πολιτιστικής Διαχείρισης, η Δέσποινα Ηλιοπούλου, δημοσιογράφος, και ο Ιωνας Μεριχωβίτης, ιπτάμενος της Ελληνικής Αεροπορίας. Απόσπασμα του έργου θα διαβάσει η Μαρούλα Σπυροπούλου, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Γεωργία Πουλοπούλου, βιβλιοθηκονόμος. Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Σε έναν κόσμο όπου η αγάπη και ο πόνος είναι αλληλένδετα, τρεις ζωές μπλέκονται σε μια αλυσίδα που ούτε ο θάνατος δεν μπορεί να σπάσει. Ο Αλέξανδρος, η Ζωή και η Ελευθερία μας αποκαλύπτουν τι σημαίνει να ζεις πλήρως: να συνδέεσαι, να αγαπάς και να ρισκάρεις, όσο κι αν πονέσεις. Για τον Αλέξανδρο, η Ζωή έγινε η πυξίδα του. Για τη Ζωή, η αγάπη ήταν το φτερό που την κράτησε ψηλά. Και για την Ελευθερία, το ρίσκο έγινε ο μόνος δρόμος για να αναπνεύσει αληθινά. Μια ιστορία για την αιωνιότητα που γεννιέται μέσα από την αγάπη, για τον λυτρωτικό πόνο που μας υπενθυμίζει τι αξίζει στη ζωή.