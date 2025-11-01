Περιβαλλοντικές εκδηλώσεις στις εκβολές του ποταμού Αρι (βίντεο)

Τις δράσεις διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος Ακοβιτίκων & Δυτικής Παραλίας Καλαμάτας «O Ποσειδών» σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και την Τοπική Κοινότητα Ασπροχώματος και με τη συμμετοχή αθλητικών σωματείων και φορέων της ευρύτερης περιοχής. Στις δράσεις συμμετέχουν και τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά με την διοργάνωση του 2ου Ακοβίτικα Run 5km. Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες Παρασκευή, κάλεσμα στις εκδηλώσεις απηύθυναν ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου «O Ποσειδών» Δημήτρης Τσίχλης και ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασίλης Σακκάς. Ο κ. Τσίχλης υπενθύμισε πως οι εκδηλώσεις αυτές ξεκίνησαν από το 2014, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα μέρος κοντά στην Καλαμάτα που αξίζει να γνωρίσουν ντόπιοι και επισκέπτες. Ο ίδιος στάθηκε στα μνημεία που υπάρχουν στην περιοχή και τα οποία είχε επισκεφτεί η Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή, εκδίδοντας σχετικά βιβλία που κοσμούν βιβλιοθήκες μεγάλων Πανεπιστημίων. Παράλληλα, ενημέρωσε πως θα προσφερθεί η παραδοσική ροβίτσα, η οποία προέρχεται από το ψιλοφάσουλο -που καλλιεργείται μόνο στα Ακοβίτικα και στα Καλάβρυτα, ενώ υπάρχει γραπτή αναφορά πως ήταν από τα εδέσματα των αγωνιστών του 1821. Από την πλευρά του ο κ. Σακκάς σχολίασε πως παρότι πρόκειται για το καλύτερο ποτάμι της περιοχής, αυτό παραμένει ανεκμετάλλευτο. Ο ίδιος ζήτησε με αφορμή τις εκδηλώσεις να ακουστούν προτάσεις και απόψεις, έτσι ώστε ο πολιτισμός να έρθει πιο κοντά στο νερό. Εκ μέρος των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, ο εκπαιδευτικός Γιάννης Πλάγος ανέλυσε τους αγώνες δρόμου που θα γίνουν, οι οποίοι αφορούν Αγώνα δρόμου 5χλμ., Δυναμικό βάδισμα 5χλμ., Παιδικό αγώνα 600μ. (για παιδιά Δημοτικού), Αγώνα δρόμου 1200μ. (για παιδιά Γυμνασίου), και Τρέξιμο Νηπίων 80μ.. Ο ίδιος, υπογράμμισε πως έχουν γίνει συζητήσεις με την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία ώστε να κάνει κάποιες προπονήσεις στον Αρι και να αναδειχτεί περαιτέρω η περιοχή. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο (Με την συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων), Βαρκάδα με κανό και ποδήλατα θαλάσσης, Ιππική επίδειξη και βόλτα με άλογα, Βόλτα με ποδήλατα στον ποδηλατόδρομο και στους παραποτάμιους δρόμους, Αγώνες δρόμου, Παραποτάμια βόλτα, Τοξοβολία, Επίδειξη καλαθοπλεκτικής με τα καλάμια του ποταμού, Προβολή της πανίδας και της ιστορίας του ποταμού μέσω έκθεσης φωτογραφίας, Έκθεση τοπικών προϊόντων και προβολή επιχειρήσεων της περιοχής με περιβαλλοντικό αντικείμενο, Μπουφέ με παραδοσιακά εδέσματα γλυκίσματα και αναψυκτικά, Απονομή επάθλων και παραδοσιακούς χορούς από τοπικούς συλλόγους.

Τ.Αν.