Ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας

Το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου αποτελεί μια μεγάλη γιορτή για το παιδικό βιβλίο, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, με παρουσιάσεις βιβλίων, εργαστήρια, αφηγήσεις και διαδραστικές δράσεις για παιδιά όλων των ηλικιών. Σήμερα Σάββατο στην Κεντρική Σκηνή το πρόγραμμα ξεκινά στις 10 π.μ. με την Παναγιώτα Φλεβάρη και τις παρουσιάσεις των βιβλίων «Το όμορφο καλικαντζαράκι» και «Το κρυστάλλινο αγγελούδι» από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, για παιδιά από 5 ετών. Στις 11 π.μ. ακολουθεί η Σοφία Δάρτζαλη με το βιβλίο «Το σύν-ναι-φο που κατάπινε τα “ναι”» από τις Εκδόσεις ΣΙΕΛ, για παιδιά 3–6 ετών, ενώ στις 12 μ. η Θεοδώρα Κατσιφή παρουσιάζει το βιβλίο «Η τρομερή Μιράντα» από τις Εκδόσεις Μικρή Σελήνη, απευθυνόμενο σε παιδιά 3–6 ετών. Οι απογευματινές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 6 μ.μ. με τη Βάνα Μαυρίδου και το βιβλίο «Κάποιος μ’ αγαπάει» από τις Εκδόσεις Διόπτρα, για παιδιά 3–7 ετών. Στις 7 μ.μ. ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος παρουσιάζει τη δράση «Βρέχει! Μολυβάκια να μαζέψεις για Χριστουγεννιάτικες εμπνεύσεις», αποκαλύπτοντας τα μυστικά της γραφής του μέσα από τα βιβλία «Βρέχει Μολυβάκια», «Ο ΚαλΟκάντζαρος σώζει το καλικαντζαροχωριό», «Εσύ να με φωνάζεις Εμπενίζερ» και «Κάθε μέρα Χριστούγεννα» από τις Εκδόσεις Πατάκη, για παιδιά 4–12 ετών. Η ημέρα κορυφώνεται με την τιμητική εκδήλωση για τον συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο, από τις 8 μ.μ. – 9.30 μ.μ., με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών της πόλης, καθώς και διαδραστική παράσταση κουκλοθεάτρου «Οικολογήματα» από την ομάδα «Κοκού-Μουκλό». Αύριο Κυριακή το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με δράσεις αφιερωμένες και στους μικρότερους φίλους του βιβλίου. Στις 10 π.μ. στην Κεντρική Σκηνή, η Σέβη Χατζησαββίδου παρουσιάζει το βιβλίο «Πετάει, πετάει… ο χειμώνας» από τις Εκδόσεις ΣΙΕΛ, για παιδιά 3–6 ετών, με τη συμμετοχή του 5ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλαμάτας. Στις 11 π.μ. στο Φουαγιέ θα γίνουν οι «Αναγνώσεις αγκαλιάς» για παιδιά 18–36 μηνών με τη νηπιαγωγό, ηθοποιό και εμψυχώτρια Γόνη Λούκα, ενώ παράλληλα, από τις 11 π.μ. – 12.45 μ.μ., στην Αίθουσα «Ρεγγίνα», ο Σπύρος Κόλλας θα παρουσιάσει το βιβλίο «Ένα γράμμα» από τις Εκδόσεις ΣΙΕΛ, για παιδιά 6–11 ετών, με τη συμμετοχή μαθητών του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας. Το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας ρίχνει αυλαία με στόχο να ενισχύσει τη φιλαναγνωσία και να προσφέρει σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς ένα διήμερο γεμάτο δημιουργία, φαντασία και αγάπη για το παιδικό βιβλίο.