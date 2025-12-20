Χριστουγεννιάτικη δράση στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν ή να περπατήσουν περιμετρικά της Αγοράς, σε μια δράση με έντονο χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 11 το πρωί από... τον ίδιο τον Άη Βασίλη, ενώ αφετηρία του αγώνα έχει οριστεί ο χώρος των Βιολογικών Προϊόντων. Πριν από την έναρξη, όλα τα παιδιά θα λάβουν το καθιερωμένο σκουφάκι του Άη Βασίλη, ενώ στον τερματισμό θα τους απονεμηθεί αναμνηστικό μετάλλιο. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, έχουν προγραμματιστεί εκπλήξεις και ψυχαγωγικές δράσεις για τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς, στόχος της διοργάνωσης είναι το “Agora Christmas Run” να καθιερωθεί ως θεσμός και να πραγματοποιείται κάθε χρόνο τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί συμπληρωματικές δράσεις και γευστικές εκπλήξεις με τη συμμετοχή των επαγγελματιών της Αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καταστήματα της Κεντρικής Αγοράς, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συνδυάσουν τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση με τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.