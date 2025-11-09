Στην Καλαμάτα το 1ο Φεστιβάλ Μπαρ Μεσσηνίας

Φέτος, για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί το 1ο Φεστιβάλ Μπαρ Μεσσηνίας, μια εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της εστίασης, της φιλοξενίας και της bartending κουλτούρας. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο “EliteCityResort”. Το 1ο Φεστιβάλ Μπαρ Μεσσηνίας αποτελεί τη φυσική εξέλιξη (προέκταση) του επιτυχημένου Whisky Festival, το οποίο για τρία χρόνια προώθησε την κουλτούρα του εκλεκτού ποτού και της υπεύθυνης διασκέδασης. Όπως τονίζεται από τους διοργανωτές, με διευρυμένο όραμα και συμμετοχή από επαγγελματίες του χώρου, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει τον επαγγελματισμό, τη γνώση και τη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη σκηνή του μπαρ. Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ποιοτική αναβάθμιση του χώρου της εστίασης και της φιλοξενίας αρχικά στο νομό Μεσσηνίας και γενικότερα στην Πελοπόννησο, η προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, καθώς και η εκπαίδευση και δικτύωση των επαγγελματιών του κλάδου. Το φεστιβάλ έρχεται να ενώσει επιχειρήσεις, bartenders και κοινό γύρω από κοινές αξίες: την αγάπη για το ποιοτικό ποτό, την επαγγελματική εξέλιξη και την προώθηση μιας σύγχρονης, υπεύθυνης μπαρ κουλτούρας που τιμά τον τόπο. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, προσκαλώντας όλους να γνωρίσουν από κοντά τη δημιουργικότητα, τον επαγγελματισμό και το πάθος που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους της Μεσσηνίας στον χώρο των bars και της φιλοξενίας.