Φιλιατρά: Εκδήλωση για πρόληψη και αντιμετώπιση ναρκωτικών

Η εκδήλωση θα γίνει στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών στις 6.30 το απόγευμα και στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η παροχή χρήσιμων πληροφοριών σε γονείς, νέους και εκπαιδευτικούς.

Ομιλητές θα είναι η Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη κοινωνική ανθρωπολόγος, υπεύθυνη του ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας και ο Αναστάσιος Δεληγιάννης αστυνόμος Α’, τμηματάρχης του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, οι οποίοι θα μιλήσουν για την πρόληψη των εξαρτήσεων, ενώ θα παρουσιάσουν σημαντικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις των ναρκωτικών στην υγεία και την κοινωνική ζωή και τους τρόπους πρόληψης και έγκαιρης αναγνώρισης προβλημάτων.

Κ.Μπ.