Την ταινία "Το 47" προβάλλει η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη

Παίζουν: Εντουάρντ Φερνάντες, Κλάρα Σεγκούρα, Ζωή Μποναφόντε.Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη.

Στη Βαρκελώνη του 1978 ο Μανόλο Βιτάλ, ένας οδηγός λεωφορείου με βαθιά κοινωνική συνείδηση και ιδιαίτερη επιμονή, θα πασχίσει να πείσει τον φορέα της δημόσιας συγκοινωνίας, αλλά και τον δήμο, να πραγματώσουν την επέκταση του δρομολογίου του λεωφορείου 47 μέχρι τον υποβαθμισμένο οικισμό Τόρε Μπάρο που βρίσκεται εκτός ορίων πόλεως. Με στάση ήρωα που τίθεται ενάντια στην κοινωνική αδικία κι ανισότητα θα γίνει σύμβολο αξιοπρέπειας και θα αποδείξει πως δεν υπάρχουν επικίνδυνα δρομολόγια, αλλά επικίνδυνες κι απάνθρωπες πολιτικές. Ο Ισπανός σκηνοθέτης Mαρσέλ Μπαρένα επιστρέφει στην πατρίδα του και εμπνέεται και πάλι από μια αληθινή ιστορία. Δίχως εύκολους μελοδραματισμούς, με πρωταγωνιστές μη επαγγελματίες ηθοποιούς (κάποιοι είναι κάτοικοι της γειτονιάς!), χρησιμοποιώντας μαεστρικά τόσο την ισπανική όσο και την καταλανική γλώσσα παραδίδει μία ισπανική ταινία με παγκόσμια ψυχή. Η χρήση αρχειακού υλικού, αλλά και γνωστών τραγουδιών με κορυφαία στιγμή τον ισπανικό αντι-φρανκικό ύμνο “Gallo Rojo, Gallo Negro” καθιστά την ταινία έναν φιλμικό, διαπρύσιο υποστηρικτή της αλληλεγγύης, της ισότητας και της ανάγκης για τον Αγώνα. Η ταινία απέσπασε συνολικά 25 βραβεία και 40 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων είναι πέντε «Βραβεία Γκόγια».