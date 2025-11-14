Εκδήλωση για την προστασία των πέτρινων γεφυριών της Νέδας

Εκδήλωση για την προστασία των εννέα Πέτρινων Γεφυριών της Νέδας και των παραποτάμων της, καθώς και για την αναστήλωση της Γέφυρας Πλάκας στην Ηπειρο, συνδιοργανώνουν την Τρίτη στις 7 μ.μ. η Ομοσπονδία Συλλόγων Χωριών Ορεινής Μεσσηνίας «Ο Επικούριος Απόλλων», σε συνεργασία με το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Ερευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο Δρ. Χρήστος Κολώνας, MSc, Πολιτικός Μηχανικός Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «Γεφύρια στην περιοχή της Νέδας. Διάγνωση προβλημάτων και επείγουσες λύσεις». Ο Δρ. Κολώνας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην προστασία των γεφυριών και είναι υπεύθυνος για τα γεφύρια της Νέδας. Πρόσφατα, ως επικεφαλής κλιμακίου, πραγματοποίησε αυτοψία σε όλα τα γεφύρια της Νέδας και τα παρουσίασε σε ημερίδα που διοργάνωσαν το ΤΕΕ και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Επίσης, ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μιλήσει με θέμα «Πέτρινα Γεφύρια, Λαϊκά Αριστουργήματα: τι μάθαμε γι’ αυτά από την αναστήλωση της Γέφυρας Πλάκας».

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας των γεφυριών του ποταμού της Νέδας και στην προστασία τους, καθώς αποτελούν εμβληματικά τεχνικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα του παρελθόντος.

«Θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από τον πλέον ειδικό την εμπειρία του από την αναστήλωση της Γέφυρας Πλάκας στην Ήπειρο, καθώς και τη διάγνωση των προβλημάτων και τις επείγουσες λύσεις για τα γεφύρια της Νέδας», αναφέρεται στο κάλεσμα.