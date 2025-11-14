Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Επιστρέφει για 11η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 21 έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Ενα Φεστιβάλ με διευρυμένη εμβέλεια και σημασία όπως σημειώθηκε κατά την συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου "Rex στην Καλαμάτα. Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, με την οικονομική υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ και της Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας και τους Δήμους Τρίπολης, Ήλιδας Ξυλοκάστρου, καθώς και τους πολιτιστικούς φορείς των άλλων πόλεων του δικτύου και του ΠΙΟΠ.

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τζίνα Πετροπούλου, τόνισε τη σημασία της φετινής, πλήρους παρουσίασης του προγράμματος, μετά από δέκα χρόνια παρουσίας, προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το μέγεθος και η σημασία της προσφοράς του Φεστιβάλ στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χώρο. «….Οι δράσεις μας, σε όλα τα επίπεδα – από προβολές μέχρι εκπαιδευτικά προγράμματα και παράλληλες δράσεις – μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιολογηθεί και προβληθεί όσο θα έπρεπε. …. Είναι μια ευκαιρία να φωτιστούν όλες οι πτυχές του έργου μας, η αξία των συνεργασιών, η δημιουργικότητα των συμμετεχόντων και η συνολική επίδραση του Φεστιβάλ στην κοινότητα και πέρα από αυτή.…»

Φέτος, το Δίκτυο του Φεστιβάλ αριθμεί 16 πόλεις, με 12 από αυτές να ανήκουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας προσθήκης, τη Μονή Πορετσού του Δήμου Καλαβρύτων. Συνολικά, θα προβληθούν 108 ταινίες: 77 μεγάλου μήκους (με 44 πανελλήνιες πρεμιέρες) και 31 μικρού μήκους. Στην εκπαιδευτική ζώνη θα προβληθούν επιπλέον πάνω από 20 ντοκιμαντέρ για όλες τις βαθμίδες. Η επιλογή των ταινιών, όπως σημείωσε η Κλεώνη Φλέσσα, καλλιτεχνική σύμβουλος του φεστιβάλ, εστιάζει σε έργα που θίγουν κοινωνικά ζητήματα που συγκινούν και προβληματίζουν, όπως η ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, η κοινωνική αλληλεγγύη και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. «Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς ταξιδεύουμε μέσα από εκατοντάδες ταινίες, αναζητώντας εκείνες που θα βρουν τη θέση τους στο φεστιβάλ, ταινίες που θα μας συγκινήσουν, θα μας προβληματίσουν και θα μας κάνουν να δούμε τον κόσμο αλλιώς. Προσπαθούμε να αναδείξουμε ταινίες που θίγουν διαφορετικές θεματικές και οπτικές, που αγγίζουν ζητήματα ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβάλλοντος, κοινωνικής αλληλεγγύης… οι ταινίες λειτουργούν ως μάρτυρες της εποχής μας, φωτίζοντας ιστορίες ανθεκτικότητας, ακτιβισμού και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές ενότητες:

● Περιβαλλοντικά Ντοκιμαντέρ: Όπως τα «Δέλτα» (για την κοινότητα παράκτιων ψαράδων στον Πηνειό), «Εκτός Στόχου» (για τον αγώνα των Σάμι στη Νορβηγία), «Ο Άνθρωπος-Ρινόκερος» και «Η Γιαγιάκα και τα Ψάρια».

● Ισότητα & Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ταινίες όπως «Η Ημέρα που Η Ισλανδία Παρέλυσε» (για τη μεγάλη απεργία γυναικών του 1975), «Μην Αποστρέφεις το Βλέμμα» και «Γυναίκες Μαχήτριες 1944-1960».

● Αφιέρωμα «Αλληλεγγύη»: Μεταξύ άλλων, η ταινία «Ελευθερώστε τον LeonardPeltier», το «Θέλησις» (για τον τετραπληγικόΠαναγό) και το «Θέλω να είμαι νικητής» (για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες).

Στην Καλαμάτα, κατά την τελετή έναρξης στις 21 Νοεμβρίου, με αφορμή το αφιέρωμα στην Αλληλεγγύη και τιμώντας τον Μάνο Χατζιδάκι, θα παρουσιαστεί το θεατρικό δρώμενο «Με λένε Αζίζ» σε σκηνοθεσία της Κλεώνης Φλέσσα. Επίσης, δημιουργήθηκε το ντοκιμαντέρ «Το Δέντρο που Φυτέψαμε» για τα 50 χρόνια του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Επίσημοι Καλεσμένοι & Ξεχωριστές Προβολές

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί τέσσερις επίσημους καλεσμένους, με έργα υψηλού ποιοτικού και αισθητικού επιπέδου:

AnjaReiss&JannAnderegg (Ελβετία): Θα παρουσιάσουν το καινοτόμο διαδραστικό ντοκιμαντέρ και εφαρμογή, “Traces of Responsibility / Ίχνη Ευθύνης”, για τη Γενοκτονία κατά των Τούτσι στη Ρουάντα. Η ζωντανή διαδραστική προβολή θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου ημέρα λήξης του Φεστιβάλ.

Andreas Hartmann (Γερμανία): Ο σκηνοθέτης και φωτογράφος θα παρουσιάσει τέσσερις βραβευμένες ταινίες, μεταξύ των οποίων το “Johatsu – IntoThin Air” (για τους «εξατμισμένους» ανθρώπους στην Ιαπωνία). Θα πραγματοποιήσει επίσης σεμινάριο στο Ναύπλιο και έκθεση φωτογραφίας «Αόρατοι Άνθρωποι του Καμαγκασάκι» στην Καλαμάτα.

AnjaJung (Σερβία): Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου, θα παρουσιάσει την ταινία «Αφθονία» της Dora Young και θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Επικοινωνιακή Πολιτική και Βιωσιμότητα των Φεστιβάλ».

Εκπαιδευτικά & Παράλληλα Προγράμματα

Το Φεστιβάλ επενδύει δυναμικά στην εκπαίδευση, προσφέροντας σειρά από masterclasses και εργαστήρια για ενήλικες, φοιτητές και μαθητές.

Σεμινάρια Ενηλίκων: Περιλαμβάνουν 5ήμερο εργαστήριο «Εξερευνώντας την Κινηματογραφία για τις Ψηφιακές Τέχνες» με τον (Mark Bond), και «DocuPitchLab» με τον Ομότιμο Καθηγητή ErikKnudsen), τον Luke Blazejewski με, έδρα το Μάντσεστερ, την Becca Bond, σκηνοθέτη και λέκτορα στο Bournemouth University και τον Ιάκωβο Παναγόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Masterclass Φωτογραφίας (Robert Rombout) και Masterclass Διαδραστικού ντοκιμαντέρ (Anja Reiss&Jann Anderegg).

Πόλεις Δικτύου: Η συνεργασία αναβαθμίζεται στην Τρίπολη (4ήμερες προβολές, μαθητικά σεμινάρια μουσικής/beatbox, σεμινάριο φωτογραφίας), στο Ξυλόκαστρο (μαθητικό πρόγραμμα «Αστικός Περίπατος», έκθεση φωτογραφίας VladSokhin) και στο Ναύπλιο (συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σεμινάριο AndreasHartmann).

Πρόγραμμα «ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Το Φεστιβάλ αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, ολοκληρώνοντας φέτος σειρά δράσεων για την κοινότητα ΑμεΑ, που υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου:

● Ακουστική περιγραφή 4 ταινιών για άτομα με προβλήματα όρασης.

● Μεταγλώττιση 5 ντοκιμαντέρ για άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία.

● Ειδικοί υπότιτλοι, SDH για κωφούς και βαρήκοους στις ταινίες του επίσημου προγράμματος

● Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε Καλαμάτα και Τρίπολη.

Παράλληλες Εκδηλώσεις Καλαμάτας

Κατά τη διάρκεια του 10ημέρου, θα πραγματοποιηθούν 4 εκθέσεις: «On The Road» (RobertRombout), «InvisiblePeople of Kamagasaki» (AndreasHartmann), «Γραφιστικές Διαδρομές για μια Άτυπη Γένεση»(GiovanniD’Alessandro) και έκθεση ελληνικής γελοιογραφίας με θέμα «Αλληλεγγύη». Επίσης, στις 29 Νοεμβρίου θα δοθεί μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στον Παλαιστίνιο ποιητή RefaatAlareer.

Συνεργασίες, Βραβεία και Αναιμική Κρατική Υποστήριξη

Κινηματογραφικό Καμπ Ταϋγέτου & Ίδρυμα Μαριολόπουλου

Το Κινηματογραφικό Καμπ του Ταϋγέτου τον Ιούλιο του 2025 είχε ενθουσιώδη ανταπόκριση. Ως αποτέλεσμα, το Μαριολόπουλειο–Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών και Περιβάλλοντος υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το φεστιβάλ αναγνωρίζοντας τη μεγάλη συμβολή του στην Τέχνη και το Περιβάλλον.

Οικονομική Δυσπραγία & Ακυρώσεις

Η Τζίνα Πετροπούλου εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την αντιμετώπιση του έργου από τους τοπικούς φορείς και την περικοπή της χρηματοδότησης, Ενδεικτικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέχρι στιγμής απέχει εντελώς από τη διοργάνωση ενώ οι 12 από τις 16 πόλεις ανήκουν στη δικαιοδοσία της. «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το χάσμα ανάμεσα στο πώς αντιμετωπίζουμε εμείς το έργο μας και πώς το αντιμετωπίζουν οι τοπικοί φορείς. Αν η στήριξη του πολιτισμού κρίνεται με κριτήρια κόστους αντί αξίας, τότε μάλλον το πρόβλημα δεν είναι ο πολιτισμός, αλλά ο τρόπος που τον αντιλαμβανόμαστε.»