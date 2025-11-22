Ταινία αφιερωμένη στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου

Την προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Leontari», αφιερωμένη στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, θα τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την αναβίωση του τρένου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα.

Στην εκδήλωση θα παραστούν ο πρέσβης της Ελβετίας Stefan Estermann, η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Λυδία Καρρά και η αρχιτέκτων – πολεοδόμος και συντονίστρια της Πρωτοβουλίας Ειρήνη Φρεζάδου. Η ταινία, ελβετικής παραγωγής, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στις 4.30 μ.μ. , στο αμφιθέατρο «Θεόδ. Αγγελόπουλος» του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση του Ελβετού πρέσβη, της κ. Καρρά, της κ. Φρεζάδου, της δημοσιογράφου του καναλιού της Βουλής Ματρώνης Δικαιάκου, καθώς και εκπροσώπων των Συλλόγων Φίλων Σιδηροδρόμου Αθήνας και Μεσσηνίας, με το κοινό και τους φορείς για το μέλλον του τρένου στην περιοχή.