Δράσεις στην Καλαμάτα για την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας τιμά και φέτος την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, με ένα σύνολο δράσεων που στόχο έχουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από τα ζητήματα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ., με ένα Open Day για τη σχολική κοινότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Μαθητές και μαθήτριες θα επισκεφθούν το Συμβουλευτικό Κέντρο, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά το έργο του και να ενημερωθούν σχετικά με τις μορφές και τις επιπτώσεις της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου από τη 1 μ.μ. έως τις 3 μ.μ., το Κέντρο θα συμμετάσχει στην εκδήλωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, συμβάλλοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του υγειονομικού προσωπικού για τον εντοπισμό και την υποστήριξη περιστατικών έμφυλης βίας.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. στον κοινωνικό πολυχώρο «Ρεγγίνα» του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, με θέμα «Ενδοοικογενειακή βία: Διαδρομές ανθεκτικότητας, από το τραύμα στη δύναμη».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν αφηγήσεις γυναικών που έχουν δεχθεί υποστήριξη από το Κέντρο και έχουν βιώσει κακοποίηση, ενώ θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους «Το Τάμα» του Γιάννη Μπλέτα, η οποία πραγματεύεται το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας.

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ

Παράλληλα, το Ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Καλαμάτας θα φωταγωγηθεί σήμερα σε πορτοκαλί χρώμα, συμβολικά, τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, μεταφέροντας ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης.