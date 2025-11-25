Μέγαρο Χορού Καλαμάτας: Εντυπωσίασε το μπαλέτοτης Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής το Σάββατο 22/11 στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, μαγεύοντας το κοινό.

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσίασε το τρίπτυχο χορού Return of the Summer, με τις χορογραφίες Μπολερό του Κωνσταντίνου Ρήγου, σε μουσική Μορίς Ραβέλ, Point of No Return του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και Les Nuits d’été του Κωνσταντίνου Ρήγου, πάνω στη μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ξεχείλιζε από δυναμισμό και ενέργεια.

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις».

Το μνημόνιο συνεργασίας θα διαρκέσει δύο χρόνια και υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το μνημόνιο περιλαμβάνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα παραστατικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2025. Ολες οι παραστάσεις και οι δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.