Δράση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για την ανίχνευση και διαχείριση περιπτώσεων θυμάτων έμφυλης βίας

Ενημερωτική δράση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με σκοπό την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης περιπτώσεων θυμάτων έμφυλης βίας πραγματοποιήθηκε χθες, στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας η αντιδήμαρχος Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων Πιπίνα Κουμάντου, καθώς και ο διοικητής του Γ. Νοσοκομείου, Νίκος Πεφάνης.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις της κοινωνικής λειτουργού και της ψυχολόγου του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών θυμάτων βίας, της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και του Προϊστάμενου του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής βίας του Α.Τ. Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, παρουσιάστηκαν πρακτικές και εργαλεία στη διάθεση των υγειονομικών, στον άξονα της έγκαιρης παρέμβασης και αντιμετώπισης περιπτώσεων γυναικών, θυμάτων ενδοοικογενειακής και άλλης έμφυλης βίας.