Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2025 16:24
Αναβολή της παράστασης "Εκ του Πατρός γεννηθέντα" στην ΚαλαμάταΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Στην αναβολή της παράστασης "Εκ του Πατρός γεννηθέντα" στην Καλαμάτα προχώρησαν οι διοργανωτές λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα τέλεσής της.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση η αναβολή οφείλεται σε πρόβλημα υγείας ενός εκ των συντελεστών και όπως τονίζεται θα ανακοινωθεί σύντομα νέα ημερομηνία.
Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, έχουν ήδη ενημερωθεί για την επιστροφή των χρημάτων τους.
