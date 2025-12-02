Στην αναβολή της παράστασης "Εκ του Πατρός γεννηθέντα" στην Καλαμάτα προχώρησαν οι διοργανωτές λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα τέλεσής της.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση η αναβολή οφείλεται σε πρόβλημα υγείας ενός εκ των συντελεστών και όπως τονίζεται θα ανακοινωθεί σύντομα νέα ημερομηνία.