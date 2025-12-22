Εκδήλωση αφιερωμένη στην Ταγματάρχη Σταυριάννα Σάββαϊνα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το πορτρέτο της, φιλοτεχνημένο από την εικαστικό Βλασσούλα Βέβε.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνουν η Κυριακή Γαλέα και ο Γεώργιος Κορμάς. Η ιστορικός Μαρία Λιακάκη θα αναπτύξει την πορεία, την προσφορά και τη σημασία της Σάββαϊνα, ενώ θα αναδειχθούν επίσης πτυχές της ιστορίας της Μάνης από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, τον Σύλλογο «Αρχιστράτηγος Πέτρος Μαυρομιχάλης» και τους Αναβιωτές Καλαμάτας και Μάνης. Μετά το πέρας της, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά μανιάτικα εδέσματα, προσφορά των χορηγών.