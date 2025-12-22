eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025 17:13

Εκδήλωση αφιερωμένη στην Ταγματάρχη Σταυριάννα Σάββαϊνα

Γράφτηκε από την

Εκδήλωση αφιερωμένη στην Ταγματάρχη Σταυριάννα Σάββαϊνα

Premium Strom

Εκδήλωση αφιερωμένη στην Ταγματάρχη Σταυριάννα Σάββαϊνα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το πορτρέτο της, φιλοτεχνημένο από την εικαστικό Βλασσούλα Βέβε.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνουν η Κυριακή Γαλέα και ο Γεώργιος Κορμάς. Η ιστορικός Μαρία Λιακάκη θα αναπτύξει την πορεία, την προσφορά και τη σημασία της Σάββαϊνα, ενώ θα αναδειχθούν επίσης πτυχές της ιστορίας της Μάνης από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, τον Σύλλογο «Αρχιστράτηγος Πέτρος Μαυρομιχάλης» και τους Αναβιωτές Καλαμάτας και Μάνης. Μετά το πέρας της, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά μανιάτικα εδέσματα, προσφορά των χορηγών.

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις