Δήμος Τριφυλίας: Εως 31 Δεκεμβρίου η ανανέωση άδειας κοινόχρηστου χώρου

Από τον Δήμο Τριφυλίας τονίζεται χαρακτηριστικά:«Καλούνται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών επιχειρήσεων που κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων (π.χ. τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, κ.λπ.) να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωση άδειας κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2026. Τελευταία προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2025. Τι πρέπει να κάνετε: Να υποβάλετε αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας (π.χ. Τμήμα Εσόδων ή Πρωτόκολλο). Να εξοφλήσετε τα τέλη κοινόχρηστων χώρων του προηγούμενου έτους (εφόσον υπάρχουν οφειλές). Προσοχή: Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 31/12/2025 δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση ανανέωσης για το έτος 2026. Η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την απαιτούμενη άδεια επισύρει πρόστιμα σύμφωνα με τον κανονισμό του δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, τηλ. 27613 60751, κ. Κουτρουμπή για τη Δ.Ε Κυπαρισσίας, Αυλώνας, Αετού και 27613 60749, κ. Αρβανίτη για τις Δ.Ε. Φιλιατρών, Γαργαλιάνων. Ηλεκτρονική διεύθυνση dimtrifylias@gmail.com».

Κ.Μπ.