«Νέα Πελοπόννησος»: “Η περιφερειακή αρχή καταψήφισε τα αιτήματα των αγροτών”

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης, στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Επιτροπών Αγώνα από όλη την Πελοπόννησο, οι οποίοι παρουσίασαν τα αιτήματα αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, επισημαίνοντας την πίεση που δέχεται ο πρωτογενής τομέας.

Η «Νέα Πελοπόννησος» αναφέρει ότι, παρά τις τοποθετήσεις εκπροσώπων της περιφερειακής αρχής υπέρ του αγροτικού κόσμου, κατά την ψηφοφορία η παράταξη της πλειοψηφίας δεν υπερψήφισε τα αιτήματα όπως κατατέθηκαν. Αντίθετα, όπως σημειώνεται, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης τα υπερψήφισαν στο σύνολό τους, γεγονός που, κατά την ανακοίνωση, στέρησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τη δυνατότητα ομόφωνης απόφασης στήριξης των αγροτών.

Η παράταξη του Πέτρου Τατούλη δηλώνει ότι στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών «χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις» και υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο αγώνας των αγροτών αφορά συνολικά την κοινωνία, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

Τέλος, στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στον περιφερειακό σύμβουλο της πλειοψηφίας Μάρκο Λέγγα, ο οποίος, σύμφωνα με την παράταξη, καταψήφισε την πρόταση της περιφερειακής αρχής και στήριξε τα αιτήματα των αγροτών.