Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος OliveOilMedNet

Την πρόοδο του ευρωπαϊκού προγράμματος OliveOilMedNet παρουσιάζει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, με έμφαση στα αποτελέσματα του πρώτου έτους υλοποίησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και του Τμήματος Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας.

Το OliveOilMedNet υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EuroMED 2021–2027, με συντονιστή τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και επιστημονικό υπεύθυνο τον γεωπόνο βιοτεχνολόγο Παναγιώτη Κάτσαρη. Στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι από επτά μεσογειακές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κύπρο και Αλβανία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων του πρώτου έτους, όλα τα δείγματα ελαιολάδου που εξετάστηκαν κατατάχθηκαν στην κατηγορία «εξαιρετικό παρθένο». Παράλληλα, ελαιόλαδα από ελληνικές ποικιλίες, όπως Κορωνέικη, Λιανολιά Κερκύρας, Αθηνολιά και Χαλκιδικής, παρουσίασαν φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που, όπως αναφέρεται, τα καθιστούν πρότυπα ποιότητας και αυθεντικότητας.
Το έργο συγκαταλέχθηκε πρόσφατα στα τρία κορυφαία ευρωπαϊκά μεσογειακά προγράμματα, λόγω της καινοτόμου προσέγγισης στην πιστοποίηση της αυθεντικότητας του ελαιολάδου, μέσω της αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης σε συνδυασμό με χημικές αναλύσεις.
Όπως γνωστοποιείται, μετά τις εορτές προγραμματίζεται ενημερωτική ημερίδα από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους από παραγωγούς, τυποποιητές, εμπόρους και καταναλωτές. Στο τελικό στάδιο του προγράμματος προβλέπεται η ίδρυση του Μεσογειακού Δικτύου “Med Olive Oil Network”, που θα συνδέει φορείς, παραγωγούς, ερευνητικά ιδρύματα και επιμελητήρια από όλη τη Μεσόγειο.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, τέλος, ότι το πρόγραμμα αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ενώ γίνεται αναφορά στη στήριξη των εταιρειών Agrovim S.A. και Tsaglis S.A. με χορηγία αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες του εργαστηρίου ελαιολάδου στην Καλαμάτα.

 

