ΔΗΠΕΘΕΚ: Το Σάββατο κάνει πρεμιέρα η παράσταση “Μόνο δυο λόγοι”

Ο «πατέρας» και η «μάνα» του νεοελληνικού θεάτρου, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης και η Λούλα Αναγνωστάκη ενώνουν τη φωνή τους σε μια ενιαία παράσταση.

Η Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας παρουσιάζει την παράσταση «Μόνο δυο λόγοι», μέσα από τον “Επικήδειο” και τον “Ουρανό Κατακόκκινο”. Δύο ήρωες αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία με υποδόριο χιούμορ και ευαισθησία, από τη μια ένας συγγραφέας, γυρνώντας από την κηδεία ενός καταξιωμένου συναδέλφου του και αγωνιώντας για τη δική του καταξίωση έστω και μετά θάνατον, τηλεφωνεί στον φίλο του και συνάδελφό του προσπαθώντας να τον πείσει να γράψουν ο ένας του άλλου τον επικήδειο τους και από την άλλη η Σοφία Αποστόλου «πρώην καθηγήτρια, απολυθείσα λόγω αλκοολισμού» και «μητέρα φυλακισμένου».

Οι μονόλογοι που έγραψαν τη δεκαετία του ‘90 ο Ιακωβος Καμπανέλλης «Ο επικήδειος» και η Λούλα Αναγνωστάκη «Ο Ουρανός Κατακόκκινος» ζωντανεύουν στη σκηνή με ερμηνευτές την Ελένη Γερασιμίδου και τον Φίλιππο Σοφιανό, σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη. Στον μονόλογο «Ο επικήδειος» (1992) και στο μονοπρόσωπο έργο «Ο ουρανός κατακόκκινος» (1998), ο Ιάκωβος Καμπανέλλης και η Λούλα Αναγνωστάκη αντίστοιχα επαληθεύουν για μια ακόμη φορά τη διαχρονικότητα της υπαινικτικής γραφής τους.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο ticketservices.gr. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 2721082616 εργάσιμες ημέρες (9 π.μ.-2 μ.μ.).