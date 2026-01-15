Συμμετοχικός διαγωνισμός ιδεών στη Μεσσήνη για τα ελαιοκλαδέματα και τη φροντίδα του τόπου

Τι κάνουμε τα ελαιοκλαδέματα όταν δεν τα καίμε; Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε συλλογικά για μια κοινή λύση; Και πώς οι λύσεις αυτές φροντίζουν τον τόπο και την πολιτιστική του κληρονομιά; Με αυτά τα ερωτήματα ανοίγει ο συμμετοχικός διαγωνισμός ιδεών που θα διοργανωθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 4.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Μεσσήνης, με επίκεντρο τη διαχείριση των ελαιοκλαδεμάτων, τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο και τη σύνδεση της κλιματικής δράσης με την πολιτιστική κληρονομιά.

Στη δράση καλούνται να συμμετάσχουν πολίτες, παραγωγοί, συλλογικότητες και τοπικοί φορείς, οι οποίοι θα δουλέψουν σε ομάδες και θα αναπτύξουν πρακτικές προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στον τόπο. Η διαδικασία περιλαμβάνει ομαδική εργασία, σύνθεση ιδεών με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων και παρουσίαση των προτάσεων σε κριτική επιτροπή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας, οι ομάδες θα υποστηριχθούν από μέντορες που θα κινούνται κυκλικά ανάμεσα στα τραπέζια, με στόχο να βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας καθαρής, συγκεκριμένης και εφαρμόσιμης πρότασης, κρατώντας τον ρυθμό και ανοίγοντας χρήσιμες οπτικές.

Οι τρεις ομάδες με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις θα βραβευτούν, ενώ όσες ομάδες επιθυμούν να συνεχίσουν την ιδέα τους θα έχουν πρόσβαση σε κύκλο συμβουλευτικής υποστήριξης. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία ή ειδικές γνώσεις. Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε ως ομάδα. Ο διαγωνισμός ιδεών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Κλιματική Δράση για την Πολιτιστική Κληρονομιά μας», το οποίο υλοποιείται από το Villages in Action – Ινστιτούτο για την Τοπική και Κοινοτική Ανάπτυξη, σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Νόστος, το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καλαμάτας, με τη στήριξη του Δήμου Μεσσήνης.

Για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ.

Πληροφορίες:

https://www.facebook.com/villagesinaction.institute

villagesinaction.institute@gmail.com