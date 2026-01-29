Η ευρωπαϊκή διάσταση της Καλαμάτας στο επίκεντρο του Μουσικού Σχολείου (βίντεο)

H 2η δράση στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2025-2026» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία χθες στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας».

Στη δράση, εκπροσωπώντας τον δήμαρχο Καλαμάτας, συμμετείχε ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλης Παπαευσταθίου, παρουσιάζοντας το όραμα και τις δράσεις της πόλης ως μία από τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να ενημερώνονται, να εμπνέονται και να γίνονται συμμέτοχοι στην κοινή προσπάθεια για μια πόλη πιο πράσινη, πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαευσταθίου, ο οποίος εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, στον Διευθυντή και σε όλες τις εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτικούς για την υποδειγματική διοργάνωση.