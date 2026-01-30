«Ο μαγικός κόσμος των παραμυθιών» στην Καλαμάτα

Ενα σύγχρονο παραμύθι, μια θεατρική παράσταση για την πνευματική εξέλιξη του παιδιού, με θέματα όπως το ύφος, η φιλία και η ομαδικότητα. Μια παράσταση που εντυπωσιάζει με τα αστραφτερά κοστούμια, τα φαντασμαγορικά σκηνικά, το γέλιο, τον χορό και το τραγούδι. Ο μάγος θα σας καταπλήξει με τα μαγικά του κόλπα, ενώ η μαγεία φτάνει στα ύψη σε όλο της το μεγαλείο.

Η μικρή μας φίλη, το κορίτσι του δάσους, θα πρέπει να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι για να βοηθήσει την άρρωστη γιαγιά της. Στο δρόμο της θα περάσει από όμορφες, δυσάρεστες αλλά και δύσκολες περιπέτειες και θα συναντήσει αγαπημένους φίλους: τον σκανδαλιάρη Πινόκιο με τον πατέρα του Τσεπέτο, την όμορφη Χιονάτη, την Πεντάμορφη και το Τέρας, τον πιο κοντό άνθρωπο, τον Κοντορεβιθούλη, τη Σταχτοπούτα που ψάχνει να βρει το γοβάκι της, και τον χαριτωμένο Παπουτσωμένο Γάτο. Όλοι όμως θα την βοηθήσουν και θα της δείξουν το δρόμο, για να μην πέσει στα χέρια της κακιάς μάγισσας, που θα προσπαθήσει να την παραπλανήσει ώστε να χάσει το δρόμο της και να μην φτάσει ποτέ στο Μαγικό Παλάτι. Θα πρέπει όμως να φτάσει με κάθε τρόπο, για να συναντήσει τον περίφημο μάγο LUIGELO και να πάρει το μαγικό φίλτρο για να σώσει τη γιαγιά της, αλλά και την ανθρωπότητα από την αρρώστια και τη δυστυχία. Στη συνέχεια, ο μάγος θα παρουσιάσει ένα φαντασμαγορικό show που θα προκαλέσει τις αισθήσεις σας και θα αλλάξει την άποψή σας για το τι είναι αληθινό και τι όχι. Μια εντυπωσιακή παράσταση με πολλά μαγικά κόλπα, όπου οι θεατές θα έχουν τη χαρά όχι μόνο να παρακολουθήσουν αυτό το μοναδικό υπερθέαμα αλλά και να συμμετέχουν ενεργά, ανεβάζοντας τη φαντασία τους στα ύψη.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ντίνα Βούρτση, Κατερίνα Κλήμη, Μαρίνα Μανιά, Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Μάνος Πισσίας, Βαγγέλης Πυρινής, Λούης Τσίπουρας, και ο Μάγος LUIGELO. Κείμενο: Λούης Τσίπουρας – Κωσταντίνα Στεφανίδου. Σκηνικά: Μεχτί Τσακισιάν. Ηχος – φώτα: Πάρις Κοντζαγιώργης. Σκηνοθεσία: Κωσταντίνα Στεφανίδου. Για κρατήσεις: 6995603843 ή στο more.com