Καλαμάτα: Αναβλήθηκε ο «Κόκκινος Χορός» στην Αμφείας – Μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα

Αναβάλλεται ο προγραμματισμένος για σήμερα «Κόκκινος Χορός», που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο της Αμφείας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Καλαματιανού Καρναβαλιού.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση δεν θα διεξαχθεί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία και μεταφέρεται για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στον ίδιο χώρο, λίγο μετά τις 9 μ.μ.