eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026 12:43

Καλαμάτα: Αναβλήθηκε ο «Κόκκινος Χορός» στην Αμφείας – Μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα

Γράφτηκε από την

Καλαμάτα: Αναβλήθηκε ο «Κόκκινος Χορός» στην Αμφείας – Μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα

Premium Strom

Αναβάλλεται ο προγραμματισμένος για σήμερα «Κόκκινος Χορός», που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο της Αμφείας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Καλαματιανού Καρναβαλιού.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση δεν θα διεξαχθεί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία και μεταφέρεται για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στον ίδιο χώρο, λίγο μετά τις 9 μ.μ.

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις