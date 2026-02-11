Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Την γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική» – Η Ελληνική Γλώσσα ως Οικουμενική Αξία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9/2), συνδιοργανώνουν η Μητρόπολη Μεσσηνίας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, από τις 9.30 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη της οικουμενικής ακτινοβολίας της ελληνικής γλώσσας, της διαχρονικής και παγκόσμιας συμβολής της στον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και την επιστήμη, καθώς και του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε ανά τους αιώνες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από τον Γεώργιο Κουμουτσάκο, Πρέσβη – Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην UNESCO, τον Ανδρέα Μαρκαντωνάτο, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και τον Ιωάννη Σόλαρη, Τακτικό Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Μεσσηνίας και Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φιλολόγων Μεσσηνίας.