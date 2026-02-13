Καλαμάτα: Συγκινητική βραδιά στην παρουσίαση βιβλίου για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση (βίντεο-φωτογραφίες)

Συγκινητικό κλίμα επικράτησε στη μουσική εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Και πατέρας και μύθος … Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922–2005», όπου αναδείχθηκαν άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου του «Σερ» του ελληνικού τραγουδιού. Το βιβλίο της Αννας Μπιθικώτση παρουσιάστηκε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις και παιδικές αναμνήσεις, η συγγραφέας σκιαγραφεί τη διαδρομή του σπουδαίου ερμηνευτή, από τα πρώτα του χρόνια στο οικογενειακό σπίτι στο Περιστέρι έως τον θάνατό του, στις 7 Απριλίου 2005.

Αυτοδίδακτος μουσικός από νεαρή ηλικία, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης ήρθε σε επαφή με το ρεμπέτικο τραγούδι και επηρεάστηκε από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Στη συνέχεια, κατά τη θητεία του στη Μακρόνησο, γνώρισε τον Μίκη Θεοδωράκη -μια συνάντηση που έμελλε να επηρεάσει καθοριστικά την καλλιτεχνική του πορεία. Το σπίτι της οικογένειας αποτέλεσε σημείο συνάντησης σημαντικών προσωπικοτήτων του ελληνικού πολιτισμού.

Δεν ζήσαμε μια συνηθισμένη παρουσίαση βιβλίου, αλλά μια ζωντανή αναδρομή με λόγο και μουσική. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών Μάνης και τις εκδόσεις «Ογδοο».

Χαιρετισμό απηύθυνε η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, Σοφία Καπετανάκη, ενώ για το βιβλίο μίλησαν ο καθηγητής Νίκος Βερβερίδης και η μαθήτρια Ιουλία Χρονοπούλου. Αποσπάσματα παρουσίασε αφηγηματικά η Αννα Μπιθικώτση και ο Σωτήρης Δογάνης, ερμήνευσε τραγούδια του μεγάλου λαϊκού δημιουργού.

Στην εκδήλωση συμμετείχε το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας» με το Λαϊκό Σύνολο και τη Χορευτική Ομάδα. Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Γιώργος Κατσαπάρας και Μισέλ Ντιρστάιν στο μπουζούκι, καθώς και η Ιουλία

Χρονοπούλου στο πιάνο και στο τραγούδι. Υπεύθυνος του μουσικού συνόλου ήταν ο Νίκος Βερβερίδης, ενώ τη χορευτική ομάδα καθοδήγησαν οι Θωμάς Παλάντζας και Σοφία Πουλοπούλου.