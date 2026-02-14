Συνεχίζονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Καλαμάτα

Σήμερα Σάββατο στις 10 μ.μ. στο Brooklyn Live Stage θα πραγματοποιηθεί ένα ξέφρενο karaoke party με τιτλο "Στους δύο τρίτος δε χωρεί". “Μικρόφωνα στο τέρμα, φωνές χωρίς όρια και mood… επικίνδυνα ανεβασμένο” τονίζεται από τους διοργανωτές. Αύριο Κυριακή στις 12 μ. θα πραγματοποιηθεί το θεατρικό δρώμενο «Ο θάνατος του δράκου και το ξύπνημα της άνοιξης» από την Πειραματική Σκηνή, στην κεντρική πλατεία, μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο. “Ελάτε μαζί μας με την αποκριάτικη στολή σας να δώσουμε λίγη χαρά σε όλα παιδιά μικρά και μεγάλα. Το δρώμενο είναι προσφορά για τα παιδιά από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας. Μια εκδήλωση πρωτότυπη, με ποιότητα και αισθητική, όπως θα έπρεπε να είναι όλες -ακόμα και οι αποκριάτικες, γιατί ο πολιτισμός πρέπει να υπάρχει σε κάθε δημιουργική έκφραση δράσης στην πόλη μας” σημειώνει η Πειραματική Σκηνή. Στη συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρει το Παραδοσιακό Γαϊτανάκι από τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (τοπικό τμήμα Καλαμάτας). Το Παραδοσιακό Γαϊτανάκι θα εμφανιστεί για άλλη μια χρονιά στην κεντρική πλατεία με τις πολύχρωμες κορδέλες του που συμβολίζουν το χρόνο και τους μήνες του ημερολογιακού έτους. Η μέρα θα κλείσει με το φεστιβάλ “Déjà Vu”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο. Για 11η συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα των εθελοντών και οι συμμετέχοντες προετοιμάζουν μια υπέρλαμπρη παράσταση, που υπόσχεται να χαρίσει αξέχαστες στιγμές ψυχαγωγίας στο κοινό. Και φέτος, η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον Σύλλογο Φίλων ΑΜΕΑ Μεσσηνίας, στηρίζοντας το σημαντικό έργο του συλλόγου και αποδεικνύοντας πως η τέχνη, ο εθελοντισμός και η προσφορά μπορούν να συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια γιορτή για όλους.