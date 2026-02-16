eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 20:42

“Το φαινόμενο Ανδρέας Παπανδρέου” την Τετάρτη στην Καλαμάτα

Εκδήλωση με θέμα “Το φαινόμενο Ανδρέας Παπανδρέου” θα οργανώσει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. ο Όμιλος Καλαμάτας Φίλων Ελληνικής Ιστορίας, στην αίθουσα εκδηλώσεων της εφημερίδας “Ελευθερία” (Γεωργούλη 26).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα μιλήσουν (μέσω zoom) οι Σώτη Τριανταφύλλου (αρθρογράφος-συγγραφέας) και Γιάννης Τριάντης (δημοσιογράφος). Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Βασίλης Χάντζος, μέλος του Ομίλου.

 

