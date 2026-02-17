«Οι λυκοκάντζαροι» στα Περιβολάκια

Η ομάδα Νέων “Η Δημιοβίτισσα” για ακόμα μια χρονιά κέρδισε τις εντυπώσεις με το λαϊκό δρώμενο εμπνευσμένο από τις παραδόσεις της περιοχής της Γιάννιτσας (Ελαιοχώρι), όπως καταγράφονται στο βιβλίο “Παραδόσεις” (1904), του πατέρα της Λαογραφίας Νικολάου Πολίτη.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν το αυθεντικό λαϊκό δρώμενο με τους λυκοκάντζαρους και πάλι να κλέβουν την παράσταση, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς και τον κόσμο να συμμετέχει. Δεν έλειψαν τα κεράσματα, με τσίπουρο στην υποδοχή του κόσμου, σουβλάκια, παστό, αλλά και την παραδοσιακή φασολάδα με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.