Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας: Ενημερωτική εκδήλωση για μίσθωση αιγιαλού

Ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα διαδικασία μίσθωσης αιγιαλού διοργανώνει ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας σήμερα Τετάρτη στις 4 μ.μ. στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Θέμα της συνάντησης είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας Χρήστος Παπαργυρόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει τη νέα διαδικασία, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες της παραλιακής ζώνης.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, στόχος είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών για το νέο πλαίσιο λειτουργίας και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον σύλλογο.