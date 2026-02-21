Ο απολογισμός της έκθεσης «Black & White»

Τον οικονομικό απολογισμό της εικαστικής έκθεσης «Black & White», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2025 στο Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας ενέκρινε το Δ.Σ. της Φάρις.

Η έκθεση περιελάμβανε 42 εικαστικά έργα διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων και γλυπτών, προερχόμενα από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της διοργάνωσης ανερχόταν σε 36.362 ευρώ, ενώ ο τελικός απολογισμός εξόδων διαμορφώθηκε στα 34.716,82 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 10.000 ευρώ, προερχόμενα από χορηγία του Ιδρύματος «Καρέλια».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Τομέα Παναγιώτης Λαμπρινίδης επανέφερε την πρότασή του για τη δημιουργία μίας νέας μόνιμης πινακοθήκης στην πόλη. Όπως υποστήριξε, ένας τέτοιος χώρος θα μπορούσε να φιλοξενεί εκθέσεις μεγαλύτερης διάρκειας, μειώνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος διοργάνωσης και ενισχύοντας τη σταθερή παρουσία εικαστικών δράσεων στην Καλαμάτα. Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος πρότεινε, σε αντίστοιχες εκθέσεις, να καθιερωθούν τακτικές ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό. Όπως ανέφερε, η οργανωμένη παρουσίαση των έργων θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και προσέγγιση της τέχνης από τους πολίτες, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Τ.Αν.