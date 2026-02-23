Καιρός 23/02/26: Βελτίωση του καιρού σήμερα Καθαρά Δευτέρα

<script type="module" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.js"></script>

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026 08:24
Καιρός 23/02/26: Βελτίωση του καιρού σήμερα Καθαρά ΔευτέραΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Σήμερα Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Κατηγορία Κοινωνία