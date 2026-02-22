eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026 22:05

Αυλαία για το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι με εντυπωσιακή παρέλαση και συναυλία της Ήβης Αδάμου (φωτογραφίες)

Γράφτηκε από την

Αυλαία για το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι με εντυπωσιακή παρέλαση και συναυλία της Ήβης Αδάμου (φωτογραφίες)

Premium Strom

Με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και την εντυπωσιακή τελετή λήξης έριξε αυλαία το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε χιλιάδες καρναβαλιστές και θεατές που κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι διοργανωτές προχώρησαν σε τροποποίηση της ώρας διεξαγωγής, με την παρέλαση να ξεκινά μιάμιση ώρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Τα πρώτα λεπτά της παρέλασης συνοδεύτηκαν από βροχή, ωστόσο στη συνέχεια ο καιρός βελτιώθηκε, επιτρέποντας στη γιορτή να εξελιχθεί ομαλά.

Περισσότερα από 20 γκρουπ και χιλιάδες καρναβαλιστές πλημμύρισαν το κέντρο με χρώμα, φαντασία και αποκριάτικη διάθεση. Ο χορός, οι ευφάνταστες στολές και το αστείρευτο κέφι δημιούργησαν ένα εκρηκτικό σκηνικό, με τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά και να στηρίζει με ενθουσιασμό τη διοργάνωση.

Την παρουσίαση ανέλαβε για ακόμη μία χρονιά ο Γιώργος Κρικοριάν, ενώ στα decks της παρέλασης βρέθηκε ο Νάσος Παπατζιμόπουλος, ανεβάζοντας τη διάθεση στα ύψη με δυνατές μουσικές επιλογές.

Η αυλαία του φετινού καρναβαλιού έπεσε με τη μεγάλη τελετή λήξης και τη συναυλία της Ήβης Αδάμου, σε ένα φινάλε γεμάτο μουσική, παλμό και αποκριάτικη μαγεία, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

Δείτε φωτογραφίες:

View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/ekdiloseis/item/350258-avlaia-gia-to-13o-kalamatiano-karnavali-me-entyposiaki-parelasi-kai-ti-synavlia-tis-ivis-adamou?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPMjc1MjU0NjkyNTk4Mjc5AAEejtf_ab7KfDvLv54l8Fi7kwIglSAAn47o0f-9wO-sXYxGc9OZpndyV86lV4Y_aem_01JXZbnLw002yoLb0jjbrA#sigProId5d26d73314

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις