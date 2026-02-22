Αυλαία για το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι με εντυπωσιακή παρέλαση και συναυλία της Ήβης Αδάμου (φωτογραφίες)

Με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και την εντυπωσιακή τελετή λήξης έριξε αυλαία το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε χιλιάδες καρναβαλιστές και θεατές που κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι διοργανωτές προχώρησαν σε τροποποίηση της ώρας διεξαγωγής, με την παρέλαση να ξεκινά μιάμιση ώρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Τα πρώτα λεπτά της παρέλασης συνοδεύτηκαν από βροχή, ωστόσο στη συνέχεια ο καιρός βελτιώθηκε, επιτρέποντας στη γιορτή να εξελιχθεί ομαλά.

Περισσότερα από 20 γκρουπ και χιλιάδες καρναβαλιστές πλημμύρισαν το κέντρο με χρώμα, φαντασία και αποκριάτικη διάθεση. Ο χορός, οι ευφάνταστες στολές και το αστείρευτο κέφι δημιούργησαν ένα εκρηκτικό σκηνικό, με τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά και να στηρίζει με ενθουσιασμό τη διοργάνωση.

Την παρουσίαση ανέλαβε για ακόμη μία χρονιά ο Γιώργος Κρικοριάν, ενώ στα decks της παρέλασης βρέθηκε ο Νάσος Παπατζιμόπουλος, ανεβάζοντας τη διάθεση στα ύψη με δυνατές μουσικές επιλογές.

Η αυλαία του φετινού καρναβαλιού έπεσε με τη μεγάλη τελετή λήξης και τη συναυλία της Ήβης Αδάμου, σε ένα φινάλε γεμάτο μουσική, παλμό και αποκριάτικη μαγεία, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

