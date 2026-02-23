Παράσταση stand up comedy με τίτλο «200+4 χρόνια δανεικά, 1821-2025» θα δώσει τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, στις 9.15 μ.μ., ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος και ο Πιτσιρίκος, μετά από λαϊκή απαίτηση, έγραψαν την εορταστική και πατριωτική παράσταση με τίτλο «200+4 χρόνια δανεικά, 1821-2025», η οποία αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης παράστασης «1821-2021, Διακόσια χρόνια δανεικά». Η προηγούμενη παράσταση έσπασε τα ταμεία, απέσπασε πολλά «μπράβο» και κατάφερε να φέρει ακόμη και τους… μπράβους στο θέατρο — και μάλιστα πάνω στη σκηνή -αφού ο διαχρονικός στόχος του Χριστόφορου Ζαραλίκου είναι να φέρει τους πάντες στο θέατρο, να τους εκπολιτίσει και να διευρύνει τους ορίζοντές τους, ώστε να ανακαλύψουν τον καλλιτέχνη που κρύβουν μέσα τους.

Η παράσταση «200+4 Χρόνια Δανεικά, 1821-2025» αναδεικνύει και φωτίζει, με κέφι και γέλιο, την Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, η οποία παρουσιάζεται ως μια ατελείωτη γιορτή με άπειρα δάνεια, γλυκές χρεοκοπίες και ηρωικές προδοσίες.

Στην παράσταση (διάρκειας 90’) συμμετέχουν δημοκρατικά και συμπεριληπτικά όλοι οι θεατές, ενώ ποτέ δεν ξέρει κανείς ποιος θα θελήσει ξαφνικά να ανέβει στη σκηνή και να κλέψει την παράσταση από τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Έτσι, καμία παράσταση δεν είναι ίδια με την προηγούμενη -και αυτό είναι το πραγματικά μοντέρνο θέατρο του 21ου αιώνα.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 12 ευρώ. Προπώληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com.