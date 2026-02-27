Καλαμάτα: «Το τελευταίο σημείωμα» απόψε στο “Μικρόβιο”

Η ταινία πραγματεύεται την ανυπέρβλητη θυσία των 200 κομμουνιστών, κρατούμενων στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, που εκτελέστηκαν από τους ναζί κατακτητές την 1η Μάη του 1944 στην Καισαριανή. Κεντρικό πρόσωπο της ταινίας είναι ο Ναπολέων Σουκατζίδης, κρατούμενος στο Χαϊδάρι, που εκτελούσε και χρέη διερμηνέα του Γερμανού διοικητή, Κ. Φίσερ. Μια ταινία που, ενώ δεν φιλοδοξεί να διδάξει Ιστορία, σέβεται την ιστορική αλήθεια και μπορεί να αποτελέσει αφορμή ώστε νέοι άνθρωποι να ψάξουν παραπάνω.

Για τους κομμουνιστές, τα μέλη του ΚΚΕ που κρατούνταν κοντά μια δεκαετία από τη δικτατορία του Μεταξά στην Ακροναυπλία και σε άλλα ξερονήσια. Να μάθουν για την άρνηση του Μεταξά να τους απελευθερώσει, όταν το ζήτησαν για να πολεμήσουν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά αντίθετα τους παρέδωσε στους ναζί. Να συγκινηθούν και να εμπνευστούν από την ανιδιοτελή στάση των κομμουνιστών, το ηθικό τους μεγαλείο, την αντοχή, τη συντροφικότητα και τον ηρωισμό που επέδειξαν ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες του εγκλεισμού, των βασανιστηρίων, στο θάλαμο των μελλοθανάτων, τις υψωμένες γροθιές τους μπροστά στον τοίχο της εκτέλεσης...

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αντρέ Χένικε, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μιχάλης Αεράκης, Μέλια Κρέλινγκ, Τάσος Δήμας, Αινείας Τσαμάτης κ.ά.