Ο Πινόκιο στην Καλαμάτα

Με τη σκηνοθετική ματιά της Ευδοξίας Σουβατζή και τη θεατρική διασκευή του Σπύρου Στελιανέση, ο αγαπημένος «Πινόκιο» του Κάρλο Κολόντι μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο, ζεστό και συγκινητικό θεατρικό έργο, γεμάτο μουσική, φαντασία και μηνύματα για την αξία της αλήθειας, της αγάπης και της ελευθερίας. Η παράσταση θα ανέβει στην Καλαμάτα αύριο Κυριακή στις 12 μ. και στις 5 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο. Ο Πινόκιο ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες, ψέματα, μαθήματα και όνειρα. Στο πλευρό του, η Καλή Νεράιδα, ο Τζεπέτο, ο Γρύλος της Συνείδησης, ο γάτος, η αλεπού και πολλοί ακόμα μαγικοί χαρακτήρες τον βοηθούν να ανακαλύψει τι σημαίνει να είσαι πραγματικός άνθρωπος.
Η παράσταση συνδυάζει θεατρική δράση, μουσική, χορό και πανέμορφα κουστούμια, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία που συγκινεί και διασκεδάζει κοινό κάθε ηλικίας. Παίζουν οι Ηθοποιοί: Νίκος Αμπουσαάρ, Σπύρος Στελιανέσης, Γιώργος Καρανίκας, Ελευθερία Μπουρανή, Βασούλα Σιάτρα, Μαρίνα Πετρίδη. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.