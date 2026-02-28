Ο Πινόκιο στην Καλαμάτα

Η διαχρονική ιστορία του ξύλινου αγοριού που ονειρεύεται να γίνει αληθινό παιδί ζωντανεύει από την Θεατρική Σκηνή Ντουέντε, σε μια μαγική παράσταση για μικρούς και μεγάλους.

Με τη σκηνοθετική ματιά της Ευδοξίας Σουβατζή και τη θεατρική διασκευή του Σπύρου Στελιανέση, ο αγαπημένος «Πινόκιο» του Κάρλο Κολόντι μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο, ζεστό και συγκινητικό θεατρικό έργο, γεμάτο μουσική, φαντασία και μηνύματα για την αξία της αλήθειας, της αγάπης και της ελευθερίας. Η παράσταση θα ανέβει στην Καλαμάτα αύριο Κυριακή στις 12 μ. και στις 5 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο. Ο Πινόκιο ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες, ψέματα, μαθήματα και όνειρα. Στο πλευρό του, η Καλή Νεράιδα, ο Τζεπέτο, ο Γρύλος της Συνείδησης, ο γάτος, η αλεπού και πολλοί ακόμα μαγικοί χαρακτήρες τον βοηθούν να ανακαλύψει τι σημαίνει να είσαι πραγματικός άνθρωπος.

Η παράσταση συνδυάζει θεατρική δράση, μουσική, χορό και πανέμορφα κουστούμια, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία που συγκινεί και διασκεδάζει κοινό κάθε ηλικίας. Παίζουν οι Ηθοποιοί: Νίκος Αμπουσαάρ, Σπύρος Στελιανέσης, Γιώργος Καρανίκας, Ελευθερία Μπουρανή, Βασούλα Σιάτρα, Μαρίνα Πετρίδη. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.