Εκδήλωση για την 8η Μαρτίου στη Μ. Μαντίνεια - Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών

Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα των Γυναικών θα διοργανώσουν την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 6.30 μ.μ. το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας, και Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μ. Μαντίνειας «Oι Μαντιναίοι», στο χώρο του Δημοτικού σχολείου Μ. Μαντίνειας, όπου στεγάζονται τα γραφεία του Συλλόγου.

Στην εκδήλωση η ψυχολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμητρα Μιχαλοπούλου θα μιλήσει σχετικά με το ρόλο των γυναικών, με φόντο τη γυναικεία ενδυνάμωση, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοφροντίδας τους, καθώς και με την πολυπλοκότητα των διαφορετικών ρόλων που υπηρετούν.

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό σε ένα βιωματικό πλαίσιο, όπου θα δίνεται η ευκαιρία να μοιραστεί η κάθε γυναίκα την εμπειρία των διαφορετικών ρόλων της. Σε αυτό το σημείο όλη η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και κοινωνική λειτουργός) θα πλαισιώσουν και θα συντονίσουν τις βιωματικές ομάδες γυναικών.

Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών, γνωστή και ως «γιορτή της Γυναίκας», καθιερώθηκε να τιμάται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το 1977. Έκτοτε, έχουν γίνει βήματα –μικρότερα ή μεγαλύτερα, ανάλογα με τη χώρα- για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ των φύλων. Η σημαντική αυτή Ημέρα αποτελεί ορόσημο τιμής αλλά και μνήμης για τους αγώνες όλων των γυναικών κατά τη διάρκεια των αιώνων, με εντατικοποίηση των προσπαθειών απόκτησης ίσων δικαιωμάτων τους τελευταίους δύο αιώνες στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στην επιστήμη, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, καθώς και σε πλείστους άλλους τομείς.