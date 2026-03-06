Ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική εκδήλωση στη Μεσσήνη

Με επιτυχία έγινε στο αίθριο του Δημαρχείου Μεσσήνης, η εκδήλωση με θέμα «Μεγαλώνοντας με ασφάλεια: Χτίζοντας γέφυρες εμπιστοσύνης στην οικογένεια».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν γονείς, εκπαιδευτικοί και πολίτες, οι οποίοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις των επιστημόνων και επαγγελματιών με εμπειρία στον χώρο της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής υποστήριξης.

Για την «Βία στη ζωή μας και στη ζωή των παιδιών μας», μίλησε η Αθανασία Κουτσούκου, Παιδοψυχολόγο, Οικογενειακή θεραπεύτρια, EMDR Τραυματοθεραπεία. Στο «Σχολείο και σχολικός εκφοβισμός: πρόληψη, ρόλοι και καλές πρακτικές», αναφέρθηκε η Ελισάβετ Σταθοπούλου, Διευθύντρια Γυμνασίου Παραλίας Καλαμάτας, μέλος Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας, ενώ τις «Συμπεριφορές εξάρτησης στην παιδική και εφηβική ηλικία: πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση», ανέλυσε η Αγγελική Ρουμελιώτου, Κοινωνική Λειτουργός, Επιμελήτρια Ανηλίκων Δικαστηρίου Καλαμάτας.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος υποστήριξε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να επενδύει σε δράσεις ενημέρωσης, σε συνεργασία με ειδικούς, με σχολεία και φορείς αλλά και σε κοινωνικούς δεσμούς που θωρακίζουν τη συνοχή και την ευημερία της κοινότητας. Συνεχάρη στη συνέχεια τους συντελεστές της εκδήλωσης, προσθέτοντας ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την οικογένεια, προάγουν την ψυχική υγεία και καλλιεργούν την εμπιστοσύνη.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μαρία Οικονομάκου, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για όλες τις κοινωνικές δράσεις που πραγματοποιούνται στον Δήμο Μεσσήνης, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης Χριστίνα Παπαηλιοπούλου που είχε την πρωτοβουλία για την διοργάνωση ευχαρίστησε όλους για τη συμμετοχή τους.

Μετά τις εισηγήσεις, δόθηκε η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να θέσουν ερωτήσεις, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να λάβουν σχετικές απαντήσεις από τις εισηγήτριες.

Την εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Μεσσήνης και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης, συντόνισε η προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Απασχόλησης, Χριστίνα Αθανασοπούλου.