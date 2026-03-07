7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας: Ημερίδα για τα 40 χρόνια από τους σεισμούς του 1986

Ημερίδα για τα 40 χρόνια από τους σεισμούς του 1986 διοργάνωσε το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, χθες Παρασκευή 6 Μαρτίου, στην οποία συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Η εκδήλωση είχε θέμα «1986 - 2026: 40 χρόνια από τους σεισμούς στην Καλαμάτα» και πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του σχολείου σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος ανέφερε:

«Με ιδιαίτερη τιμή χαιρετίζω την επιστημονική ημερίδα που διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα ετών από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986 στην Καλαμάτα. Η μνήμη εκείνων των ημερών παραμένει ζωντανή για την πόλη και για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Ένα γεγονός που σημάδεψε βαθιά την Καλαμάτα και την ιστορία της, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε τη δύναμη, την αλληλεγγύη και την αντοχή της τοπικής κοινωνίας.

Η σημερινή ημερίδα έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί συνδέει τη μνήμη με τη γνώση. Η επιστημονική προσέγγιση και η ενημέρωση των νέων ανθρώπων αποτελούν το καλύτερο εφόδιο για μια κοινωνία πιο προετοιμασμένη και πιο ασφαλή. Η πρωτοβουλία του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, να τιμήσει αυτή τη μνήμη μέσα από την επιστημονική γνώση και τον διάλογο, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα όταν μέρος της ημερίδας αποτελεί η παρουσίαση της εργασίας των μαθητών του σχολείου.

Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και σε όλους όσοι συμβάλλουν στην πραγματοποίηση αυτής της αξιόλογης εκδήλωσης.».