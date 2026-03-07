4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Περιβαλλοντική δράση καθαρισμού ακτής

Επρόκειτο για μία δράση ενημέρωσης, επιτόπιας περιβαλλοντικής παρατήρησης και καθαρισμού ακτής στην ανατολική παράκτια ζώνη των εκβολών του ποταμού Νέδοντα, στην περιοχή μεταξύ του αντλιοστασίου και της μαρίνας.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των δράσεων του σχολείου που στοχεύουν στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και στη σύνδεση της σχολικής εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος του σχολείου «9R και παράκτια κυκλική οικονομία» για το σχολικό έτος 2025–26, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πριν από την επίσκεψη των μαθητών στην παραλία, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική παρουσίαση στο σχολείο από τον αντιδήμαρχο Καλαμάτας Βασίλη Παπαευσταθίου, που ενημέρωσε τους μαθητές για ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού της πόλης και κλιματικής ουδετερότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας και ειδικότερα με το Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Αλιείας, με τον πλωτάρχη Σωτήρη Τσούλος με δύο ακόμη λιμενικούς, να ενημερώνουν τους μαθητές για θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας ζώνης, ενώ συμμετείχαν και στη δράση καθαρισμού.

Κατά τη διάρκεια της δράσης οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας πραγματοποίησαν ενδεικτική συλλογή απορριμμάτων, παρατηρώντας και καταγράφοντας τα είδη απορριμμάτων που εντοπίζονται στην παράκτια ζώνη, στο πλαίσιο της επιτόπιας περιβαλλοντικής παρατήρησης του προγράμματος. Μέσα από τη βιωματική αυτή δραστηριότητα είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο παράκτιο οικοσύστημα και να αναπτύξουν στάσεις υπευθυνότητας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.

Το 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που προάγουν τη βιωματική μάθηση, τη συνεργασία με τοπικούς φορείς και την ανάπτυξη υπεύθυνων πολιτών με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, τέσσερις μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας συμμετείχαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό EU-CONNEXUS αξιοποιώντας απορρίμματα που συνέλεξαν κατά τον καθαρισμό της ακτής και ανακυκλώσιμα υλικά από το σχολείο. Με αυτά οι μαθητές κατασκεύασαν μία φωσφορίζουσα θαλάσσια σημαδούρα της οποίας το βυθιζόμενο μέρος ευνοεί την ανάπτυξη θαλάσσιας ζωής. Η «Luminous Gardian» μπορεί να τοποθετεί σε αβαθή σημεία της παραλίας προκειμένου να οριοθετηθεί μία περιοχή κολύμβησης με πρόσβαση για άτομα ΑΜΕΑ ή η θαλάσσια περιοχή μπροστά από μία φωλιά χελώνας caretta-caretta.

Μάλιστα η ομάδα του 4ου Γυμνασίου πέρασε με επιτυχία την προκριματική φάση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού και θα παρουσιάσει την κατασκευή της στον εθνικό τελικό!