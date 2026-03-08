Η παράσταση με τίτλο «Σωτηρία Μπέλλου – Η ζωή και τα τραγούδια μιας θρυλικής φωνής» ανεβαίνει από την Ορχήστρα Χώρο Πολιτισμού και εντάσσεται στον κύκλο εκδηλώσεων «Γυναίκες στο Ρεμπέτικο». Στον ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου εμφανίζεται η Σταυρούλα Μπαρδουνιώτη, η οποία υπογράφει επίσης τη σκηνοθεσία και τα κείμενα της παραγωγής. Στο τραγούδι συμμετέχει η Μιμίκα Τάσση. Τη μουσική συνοδεία αναλαμβάνουν ο Δημήτρης Αδαμόπουλος στο πιάνο και ο Γιώργος Αδαμόπουλος στο μπουζούκι, ενώ την ηχοληψία επιμελείται ο Χρήστος Πουλακίδας. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται στο βιβλιοπωλείο «Ολα Χαρτί», στην οδό 23ης Μαρτίου 2, στην Καλαμάτα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6974184883.
Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026 14:13
Μουσικοθεατρική παράσταση για τη Σωτηρία Μπέλλου στην Καλαμάτα
Μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και τα τραγούδια της σπουδαίας ρεμπέτισσας Σωτηρία Μπέλλου παρουσιάζεται το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Μαρτίου, στις 9 το βράδυ, στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής στην Καλαμάτα.
