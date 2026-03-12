Σειρά επιστημονικών ημερίδων από αύριο στην Τριφυλία: «Με έγκαιρη διάγνωση, ναι, έχεις το χρόνο»

Οι οποίες θα πραγματοποιηθούν επίσης σε Φιλιατρά και Κυπαρισσία και γίνονται υπό την Αιγίδα του Δήμου Τριφυλίας και την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών Αθηνών και με τους Συλλόγους και Φορείς του Δήμου με ελεύθερη είσοδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 13 Μαρτίου

Γαργαλιάνοι, Μπρίσκειος Δημοτική Βιβλιοθήκη 17:00 – 19:00.

Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ Αθηνών, Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων «Πολίτες σε Δράση», Πολιτιστικός Σύλλογος Πύργου, Πολιτιστικός Σύλλογος Βρωμονερίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Μουζακίου, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μαραθούπολης, Εμπορικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων, Σύλλογος Φίλων μικτής χορωδίας Γαργαλιάνων «η Πολύμνια».

Προεδρείο :Σταύρος Χριστάκος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.»

Χαιρετισμοί: Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, Έφη Σερέτη, Νοσηλεύτρια, Πρόεδρος Κοινότητας Πύργου Τριφυλλίας, Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Πύργου. Μαίρη Χήναρη, Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.». Αναστάσιος Πουλόπουλος, Ιατρός – Νεφρολόγος

Ομιλητές:

17:10 – 17:30 Πάνελ Ασθενών «Το βίωμα με τον καρκίνο»

17:30 – 17:45 Παναγιώτης Κατσίβελας, Διευθυντής Κέντρου Υγείας

Γαργαλιάνων, Ιατρός, «Διάγνωση Καρκίνου και Προκαταλήψεις»

17:45 – 18:00 Σοφία Σταματοπούλου, Παθολόγος – Ογκολόγος «Με έγκαιρη διάγνωση, ΝΑΙ, έχεις το χρόνο»

18:00 – 18:15 Κωνσταντίνος Ασματζής, Φυσικοθεραπευτής, εξειδικευμένος

στο λεμφοίδημα, Αντιπρόεδρος ΑΠΛΕΣΟ «Καρκίνος και λεμφοίδημα»

18:15 – 18:30 Χρήστος Παπαβαγγέλης, Νοσοκομειακός Διαιτολόγος, MSc, PhD, Προϊστάμενος Τμήματος Διατροφής ΓΝΑ «Ελπίς», «Διατροφή και Καρκίνος»

18:30 – 18:45 Αλέξανδρος Herling, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής Συλλόγου

ΚΕΦΙ, «Όταν υπάρχει χρόνος»

18:45 – 19:00 Φωτεινή Χριστοδούλου, Κοινωνική Λειτουργός Συλλόγου ΚΕΦΙ, «Κοινωνικές παροχές και δικαιώματα»

19:00 – 19:15 Συζήτηση με το κοινό – Ερωτήσεις / Συμπεράσματα

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας στους Γαργαλιάνους θα πραγματοποιείται

ταυτόχρονα στο σπίτι του Εμπορικού Συλλόγου στο πάρκο έξω από τη

Μπρίσκειο: Συμβουλευτική για αναπηρικά θέματα Ογκολογικών Ασθενών - από την Κοινωνική Λειτουργό του Συλλόγου ΚΕΦΙ, κα Φωτεινή Χριστοδούλου,

εξειδικευμένη σε αναπηρικά θέματα ογκολογικών ασθενών. Θα γίνεται λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών από το Όραμα Ελπίδας (δείγμα σιέλου)

Σάββατο 14 Μαρτίου

Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων

09:30 Εξέταση Σπιρομέτρησης. Θα εξετάσει η Πνευμονολόγος Αρετή Ξυφτέρη

Κλείσιμο ραντεβού εξέτασης : 6945530069 (καθημερινά 10:00-13:00)

10:00 Εξέταση Λεμφοιδήματος. Θα εξετάσει ο Φυσικοθεραπευτής εξειδικευμένος στο λεμφοίδημα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΑΠΛΕΣΟ, κ. Κωνσταντίνος Ασματζής. Κλείσιμο ραντεβού εξέτασης : 6945530069 (καθημερινά 10:00-13:00).

Φιλιατρά, Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο

Συνδιοργάνωση : Σύλλογος Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ Αθηνών, Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «ο Πυρσός», Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών, Όμιλος Δράσεων και Πολιτισμού

Πρόγραμμα ημερίδας :

Προεδρείο : Σταύρος Χριστάκος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.»

Χαιρετισμοί :18:00 – 18:10 Νικόλαος Φρούσος, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Φροντίδας και αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Ισότητας των φύλων και Δημόσιας Υγείας, Μαρία Γκότση, Πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου Φιλιατρών «ο ΠΥΡΣΟΣ», Παρασκευή Παντελάκη, Πρόεδρος Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, Νίκος Κούρδογλου, Πρόεδρος Ομίλου Δράσεων και Πολιτισμού, Μαίρη Χήναρη, Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.».

Ομιλητές :

18:10 – 18:30 Πάνελ Ασθενών «Το βίωμα με τον καρκίνο»

18:30 – 18:45 Αλέξιος Στριμπάκος, Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής Ε'

Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής, «Με έγκαιρη διάγνωση, ΝΑΙ, έχεις το χρόνο»

18:45 – 19:00 Κωνσταντίνος Ασματζής, Φυσικοθεραπευτής, εξειδικευμένος

στο λεμφοίδημα, Αντιπρόεδρος ΑΠΛΕΣΟ, «Καρκίνος και λεμφοίδημα»

19:00 – 19:15 Χρήστος Παπαβαγγέλης, Νοσοκομειακός Διαιτολόγος, MSc, PhD, Προϊστάμενος Τμήματος Διατροφής ΓΝΑ «Ελπίς» «Διατροφή και Καρκίνος»

19:15 – 19:30 Αλέξανδρος Herling, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής Συλλόγου

ΚΕΦΙ «Η πρόληψη είναι ελπίδα»

19:30 – 19:45 Φωτεινή Χριστοδούλου, Κοινωνική Λειτουργός Συλλόγου ΚΕΦΙ

«Κοινωνικές παροχές και δικαιώματα»

19:45 – 20:00 Συζήτηση με το κοινό – Ερωτήσεις / Συμπεράσματα

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας στα Φιλιατρά θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα

σε διπλανό χώρο: Εξέταση Σπιρομέτρησης - Θα εξετάσει η Πνευμονολόγος Μαριέττα Τσοπέλα. Κλείσιμο ραντεβού εξέτασης : την ώρα της εισόδου/εγγραφής στην ημερίδα

Εξέταση Λεμφοιδήματος – Θα εξετάσουν οι Φυσικοθεραπευτές εξειδικευμένοι στο λεμφοίδημα, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΑΠΛΕΣΟ, κ. Κωνσταντίνος Ασματζής και η κα Ελένη Κανελοπούλου, Κλείσιμο ραντεβού εξέτασης : την ώρα της εισόδου/εγγραφής στην ημερίδα.

Συμβουλευτική για αναπηρικά θέματα Ογκολογικών Ασθενών - από την

Κοινωνική Λειτουργό του Συλλόγου ΚΕΦΙ, κα Φωτεινή Χριστοδούλου,

εξειδικευμένη σε αναπηρικά θέματα ογκολογικών ασθενών. Θα γίνεται λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών από το Όραμα Ελπίδας (δείγμα σιέλου).

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κυπαρισσία, αίθουσα Αλέκου Παπαδόπουλου

Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ Αθηνών, Σύλλογος Γυναικών Κυπαρισσίας «η Γαία»

12:00 Εξέταση Σπιρομέτρησης. Θα εξετάσει η Πνευμονολόγος Βασιλική Κουλουμέντα. Κλείσιμο ραντεβού εξέτασης : 6972102057 (καθημερινά 10:00-13:00)

Πρόγραμμα ημερίδας:

Προεδρείο Σταύρος Χριστάκος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.»

Χαιρετισμοί 17:00 – 17:10 Δήμητρα Ανδριοπούλου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Μαίρη Χήναρη, Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.».

Ομιλητές :

17:10 – 17:30 Πάνελ Ασθενών «Το βίωμα με τον καρκίνο»

17:30 – 17:45 Ελένη Γαλάνη, Παθολόγος – Ογκολόγος, MD, PhD, Aν.

Διευθύντρια Β' Ογκολογικής Κλινικής Θεραπευτήριο «Metropolitan», «Με έγκαιρη διάγνωση, ΝΑΙ, έχεις το χρόνο»

17:45 – 18:00 Κωνσταντίνος Ασματζής, Φυσικοθεραπευτής, εξειδικευμένος

στο λεμφοίδημα, Αντιπρόεδρος ΑΠΛΕΣΟ, «Καρκίνος και λεμφοίδημα»

18:00 – 18:15 Χρήστος Παπαβαγγέλης, Νοσοκομειακός Διαιτολόγος, MSc, PhD, Προϊστάμενος Τμήματος Διατροφής ΓΝΑ «Ελπίς», «Διατροφή και Καρκίνος»

18:15 – 18:30 Αλέξανδρος Herling, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής Συλλόγου

ΚΕΦΙ,«Η πρόληψη είναι ελπίδα»

18:30 – 18:45 Φωτεινή Χριστοδούλου, Κοινωνική Λειτουργός Συλλόγου ΚΕΦΙ

«Κοινωνικές παροχές και δικαιώματα»

18:45 – 19:00 Συζήτηση με το κοινό – Ερωτήσεις / Συμπεράσματα

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας στην Κυπαρισσία θα πραγματοποιείται

ταυτόχρονα σε διπλανό χώρο:

Εξέταση Λεμφοιδήματος – Θα εξετάσουν οι Φυσικοθεραπευτές

εξειδικευμένοι στο λεμφοίδημα, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΑΠΛΕΣΟ, κ. Κωνσταντίνος Ασματζής και η κα Ελένη Κανελοπούλου. Κλείσιμο ραντεβού εξέτασης : την ώρα της εισόδου/εγγραφής στην ημερίδα. Συμβουλευτική για αναπηρικά θέματα Ογκολογικών Ασθενών - από την Κοινωνική Λειτουργό του Συλλόγου ΚΕΦΙ, κα Φωτεινή Χριστοδούλου, εξειδικευμένη σε αναπηρικά θέματα ογκολογικών ασθενών. Θα γίνεται λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών από το Όραμα Ελπίδας (δείγμα σιέλου).