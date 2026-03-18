Την Κυριακή η επετειακή εκδήλωση «Η Τριφυλία στην Επανάσταση»

Την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει η επετειακή εκδήλωση «Η Τριφυλία στην Επανάσταση» με την αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Αρκαδιάς.

Συγκεκριμένα οι επετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου θα ξεκινήσουν την Πέμπτη στην Κυπαρισσία και θα ολοκληρωθούν στις 25 Μαρτίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Πέμπτη 19 Μαρτίου, ώρα 7 μ.μ.: Επετειακή εκδήλωση των Κατηχητικών Σχολείων Κυπαρισσίας της Ι.Μ. Τριφυλίας και Ολυμπίας στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος».

Κυριακή 22 Μαρτίου: Γενικός σημαιοστολισμός των δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών καταστημάτων, καθώς και των οικιών ολόκληρης της περιοχής από τις 8 το πρωί της 23ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 26ης Μαρτίου. Φωταγώγηση όλων των δημοτικών, δημόσιων καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κατά τις βραδινές ώρες της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Μαρτίου.

Ώρα 4 μ.μ. στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας: «Η Τριφυλία στην Επανάσταση». Αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Αρκαδιάς. Παραδοσιακοί χοροί. Διοργάνωση: Δήμος Τριφυλίας. Συμμετέχουν: Σύλλογος για την Προστασία και την Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας. ΜΕΣΚ. Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων. Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων. Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών. Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Ο Πυρσός». Γενικό Λύκειο Κυπαρισσίας. Ομάδα ιππέων.

Τρίτη 24 Μαρτίου: Στις 11 π.μ. επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο της Άνω Πόλης. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τα σχολεία, τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Απόδοση τιμών από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας.

Ώρα 6 μ.μ.: Τέλεση μέγα πανηγυρικού εσπερινού στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κυπαρισσίας.

Τετάρτη 25 Μαρτίου: 7 π.μ. - 10 π.μ.: Τέλεση αρχιερατικής θείας λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κυπαρισσίας.

Ώρα 9.30 π.μ.: Προσέλευση των σχολείων, σωματείων και συλλόγων με τις σημαίες τους στον Ι.Ν. Ώρα 9.45’ π.μ.: Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ι.Ν. Απόδοση τιμών από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας.

Ώρα 10 π.μ.: Επίσημη δοξολογία χοροστατούντος του μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσοστόμου με τον ιερό κλήρο. Μετά τη δοξολογία εντός του ναού θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την Κατερίνα Καπίρη εκπαιδευτικό. Κατάθεση στεφάνων. Τήρηση ενός λεπτού σιγής, φόρος τιμής στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης. Εθνικός ύμνος από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας.

Ώρα 11.30 π.μ.: Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου παρέλαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας, μαθητών, πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων. Μετά το πέρας της παρέλασης παράσταση παραδοσιακών χορών από μαθητές των σχολείων της Κυπαρισσίας στην κεντρική πλατεία.